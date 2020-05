zinfos-moris.com Coronavirus : l'île Maurice entamera son "déconfinement" ce samedi 30 mai à minuit

Le Premier ministre, Pravind Jugnauth a confirmé que ce samedi l'île Maurice entamerait la phase de "déconfinement". Par E. Moris - Publié le Vendredi 29 Mai 2020 à 19:12 | Lu 83 fois

Après 27 jours, l'île Maurice a enregistré trois nouveaux cas positifs. Trois Mauriciens qui ont contracté la Covid-19 lors d'un voyage en Inde et en France. Ils ont été placé en "quatorzaine" et

pris en charge par les équipes médicales mauriciennes et leur état est stable.



Ce bilan, encourage le gouvernement à engager le "déconfinement".



Pravind Jugnauth s'est présenté ce vendredi 29 mai pour annoncer que sans cas autochtone, le "déconfinement ", va s'accélérer dès dimanche.



