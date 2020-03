AFP Coronavirus: exit l'Euro-2020, le foot se résigne à un Euro-2021

(AFP) Rendez-vous dans un an: emporté par le coronavirus, l'Euro de football, initialement prévu en juin-juillet dans douze pays a été repoussé à l'été 2021, un report inédit qui doit permettre d'achever les compétitions de clubs actuellement interrompues par la pandémie. Alors que le football européen est à l'arrêt, cette décision radicale et inédite en 60 ans d'existence de l'Euro est une bouffée d'oxygène pour les clubs et les grands championnats européens, qui peuvent espérer aller à leur terme une fois passé le pic de la crise sanitaire. "Nous proposons que (l'Euro) ait lieu du 11 juin au 11 juillet 2021", a écrit l'UEFA dans un long communiqué, au terme d'une journée de réunions de crise par visioconférence avec tous les acteurs du football européen. "La santé de toutes les personnes impliquées dans notre discipline est la priorité", a ajouté l'UEFA. "Ce changement contribuera à permettre d'achever toutes les compétitions nationales, actuellement à l'arrêt à cause de l'urgence liée au Covid-19." Ce report d'un an de la 16e édition de la compétition, organisée tous les quatre ans sans discontinuer depuis 1960, devrait ainsi permettre à la Ligue des champions et la Ligue Europa, suspendues au stade des 8es de finale, ainsi que les championnats nationaux de clubs, d'aller à leur terme en profitant des dates ainsi libérées. - Groupe de travail - L'UEFA a annoncé au passage la création d'un groupe de travail avec des représentants des championnats et des clubs pour "examiner des solutions en matière de calendrier qui permettraient l'achèvement de la saison en cours". Dans un communiqué, le président de la Fédération française de football Noël Le Graët a salué une position "sage et pragmatique" de l'UEFA, qui permet "d'envisager de terminer les championnats nationaux professionnels et amateurs qui pourraient se prolonger jusqu'en juin". L'association européenne des clubs (ECA) a également dit soutenir ce choix de l'UEFA. Une décision aussi radicale semblait inéluctable face à la propagation du Covid-19 en Europe, nouvel épicentre de la maladie détectée en décembre en Chine. Deux pays hôtes sont frappés de plein fouet par l'épidémie: l'Italie a recensé plus de 2.000 morts et l'Espagne, quelque 500 décès, selon les derniers chiffres officiels communiqués mardi. Annuler purement et simplement les Coupes continentales et l'Euro n'était tout simplement pas envisageable pour l'UEFA, ne serait-ce que d'un point de vue financier. L'organisation de l'Euro-2016 en France avait ainsi généré un bénéfice proche de 850 millions d'euros, avec un chiffre d'affaires total de 1,92 milliard d'euros. A titre de comparaison, le report de l'Euro-2020 devrait coûter environ 300 M EUR, selon un spécialiste du marketing interrogé par l'AFP. Cette décision va désormais contraindre l'UEFA à négocier à tour de bras pour réserver les stades et les camps de base aux nouvelles dates, rassurer les sponsors et convaincre les diffuseurs qui avaient investi un milliard d'euros lors de l'édition 2016. Sur Twitter, le directeur des programmes de BeIN Sports, Florent Houzot, a assuré que le tournoi sera "bien à vivre en intégralité" sur la chaîne payante, une annonce qui laisse entendre que les contrats déjà signés seront honorés. - Billets remboursés - Le format original du prochain Euro, éclaté dans plusieurs villes dont Budapest, Saint-Pétersbourg, Copenhague ou encore Glasgow, entraîne un "impact limité" pour les pays hôtes, dont les investissements ont été réduits. "C'est très simple pour une ville comme Amsterdam par exemple de reporter quatre matches. Les pays hôtes ont recruté très peu de monde", confie un bon connaisseur du dossier. Pour les supporteurs, l'UEFA a tenu à "rassurer" les détenteurs de billets quant à la possibilité d'obtenir un remboursement "intégral" s'ils ne pouvaient pas assister au tournoi en 2021. Le réseau Football Supporters Europe (FSE) qui représente les groupes nationaux de fans, a immédiatement salué une décision qui "va limiter l'impact financier pour les supporteurs", tout en qualifiant le report de "décision claire et opportune". Sauf bouleversement du calendrier, le report risque néanmoins de faire se télescoper le Championnat d'Europe avec l'organisation de l'Euro féminin (7 juillet - 1er août 2021) en Angleterre et, dans une moindre mesure, avec l'Euro des Espoirs en juin en Hongrie et en Slovénie. Autre paramètre à prendre en compte: le nouveau Mondial des clubs à 24 équipes, porté par le président de la Fifa Gianni Infantino, doit se tenir en Chine au mois de juin 2021, et cette proposition de report laisse présager des négociations serrées entre les deux instances. Mais l'UEFA a salué mardi l'attitude ouverte de la Fifa, prête à faire "tout ce qui est nécessaire pour faire fonctionner ce nouveau calendrier". Et elle a rallié un soutien de poids avec son homologue sud-américaine, la Conmebol, qui a également accepté de reporter à 2021 sa Copa America, pour que son calendrier soit compatible avec celui des championnats européens. Eric BERNAUDEAU



