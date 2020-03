Courrier des lecteurs Coronavirus et positive attitude…

Je vous propose un scénario abracadabrantesque de l’épidémie du Coronavirus à l’ile de La Réunion :



- 8 mars 2020 : 0 cas confirmé au Covid19 (par quel miracle mais admettons…)



- du 9 mars au 22 mars : 1,2 ou 3 cas sporadiques par le fait que beaucoup de Réunionnais ont quitté le département pour aller pour bon nombre d’entre eux en métropole dans des zones, c’est à espérer, où ne circule pas activement le virus… (la bonne blague car il semble que le virus circule maintenant activement dans toute la France sans que ce ne soit pas réellement dit par les autorités sanitaires et le gouvernement qui parlent de stade 2 renforcé sans jamais parler de stade 3 qui semble être un mot pour l’instant banni de leur vocabulaire…



- du 19 au 22 mars : retour massif des Réunionnais qui ont passé 14 jours de vacances en métropole où circule activement le virus (mais pas trop selon les autorités sanitaires…)



- du 23 au 29 mars, stade 2, (géré par le SAMU : faites le15…) par l’apparition quasi simultanée d’environ 50 cas confirmés disséminés partout dans l’ile. Le lendemain, 150 cas, le surlendemain 450 cas, le 4ème jour 1350 cas (et encore si nous avons la chance de ne pas multiplier les cas par 8 (italiens), ce qui est beaucoup plus probable par le mode vie des Réunionnais surtout en été : gramounes vivant à la case, fêtes en famille, fêtes nocturnes, pic nics familiaux, circulations abondantes de personnes, ce qui ferait dans ce cas plus de 50000 cas à la fin de cette semaine dont 85% de cas bénins, 15% de cas graves et 5% de cas critiques nécessitant un séjour en réanimation cardio-respiratoire soit 250 patients en service de réanimation (on va trouver les places où ?)



- A partir du 30 mars, passage au stade 3 forcément…où le SAMU va refiler la 1ère ligne aux médecins généralistes de ville qui sont équipés pour le moment d’un sthétosope, d’un tensiomètre et d’un stylo… sans gel hydro alcoolique et encore moins de lunettes ou de masques, à ce jour en tout cas… Dans ces conditions, je ne vous raconte pas l’hécatombe dans les rangs des médecins généralistes qui fermeront leurs cabinets puis les rouvriront après guérison ou ne les rouvriront plus pour ceux qui auront eu une complication qui ne pourrait être prise charge dans un lit de réanimation par manque de place…



Ce scénario fait peur mais il n’est que pure fiction car n’oublions pas que nous pratiquons la positive attitude depuis Mr Raffarin et que d’autre part, La réunion est probablement protégée par une puissance surnaturelle, enfin on va essayer d’y croire… Losucré 974 Lu 80 fois







