A la Une . Coronavirus en France : 794 cas confirmés ces dernières 24 heures





Au total 24.760 personnes ont été tuées par la maladie, dont 166 ces dernières 24 heures.



À noter que 50.562 patients ont pu quitter l’hôpital et rentrer chez eux, dont 350 ce dimanche.



Le ministère des solidarités et de la santé fait le point de situation au 2 mai 2020: 25 827 personnes hospitalisées

3 827 patients graves en réanimation

50 562 personnes sont rentrées à domicile

La Réunion reste en "vert", Mayotte voit rouge



Les cartes du classement en vert ou rouge des départements français ont également été publiée ce soir par le ministère.



