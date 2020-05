Coronavirus en France: 348 nouveaux décès relevés en 24h pour un total de 26 991 morts

L'épidémie de coronavirus poursuit sa décrue en France. Selon le dernier point fait par Santé Publique France ce mardi, 21 595 personnes sont actuellement hospitalisées et 670 nouvelles admissions ont été recensées ces dernières 24h. 348 décès ont été enregistrés entre hier et aujourd'hui pour un nombre total de 26 991 morts depuis le 1er mars.



Selon les données de Santé Publique France, 140 227 cas sont confirmés en France, soit 708 cas de plus en 24 heures. Ces dernières 24h, 183 décès ont été recensés en milieu hospitalier et 165 dans les EHPAD ou établissements spécialisés. Sur les 26 991 décès confirmés, on comptabilise 17 003 décès dans les hôpitaux et 9 988 décès en Ehpad ou établissements spécialisés.



Concernant le nombre de personnes hospitalisées, 2 542 le sont en réanimation (+92 en 24h). Le nombre de patients admis en réanimation continue de chuter, le solde est négatif de 170 patients en 24 heures. À noter que 57 785 personnes ont déjà regagné leur domicile (+ 1 118 en 24h).