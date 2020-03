Coronavirus en France: 25 233 cas confirmés et 1 331 personnes sont décédées

Le Pr Jérôme Salomon, directeur général de la Santé, a réalisé le point quotidien de la situation. Ce mercredi 25 mars, la France compte 25 233 cas confirmés. En 24h, 231 personnes sont mortes sur le territoire national portant le chiffre des décès liés au Covid-19 à 1331 morts. 86 % d’entre-eux ont plus de 70 ans.



11 539 personnes sont hospitalisées et 2 827 sont dans un état grave et placées en réanimation.



3 900 personnes sont en revanche sorties d'hôpital considérées comme guéries.



Face à "cette épidémie inédite", Jérôme Salomon a déclaré que "la crise va être longue et les prochains jours vont être difficiles" et appelé à "faire bloc". Le directeur général de la Santé a également indiqué "une extension rapide du virus sur le territoire".



Les régions les plus touchées sont: l'Île-de-France, le Grand-Est, Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, les Hauts-de-France, la Bourgogne-Franche-Comté, l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine.