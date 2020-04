Coronavirus en France : 22 245 décès depuis le 1er mars

Le Pr Jérôme Salomon fait le point ce vendredi soir sur l'épidémie du coronavirus en France. Le triste bilan fait état au 24 avril de 13 852 décès à l'hôpital et 8 393 décès dans les Ehpad, soit un total de 22 245 décès depuis le 1er mars. 389 décès supplémentaires ont été constatés au cours des dernières 24 heures.



1 397 passages aux urgences ont été recensés hier, soit une activité en baisse, a noté Jérôme Salomon. Actuellement, 28 658 personnes sont hospitalisées, avec 1 346 nouvelles admissions, soit 561 personnes en moins sur 24 heures.



"4.870 patients nécessitent encore des soins de réanimation (-183). 155 patients ont été admis dans un état grave en 24 H", a ajouté le directeur général de la Santé.



Sur l'immunité chez les personnes déjà infectées :



"C'est important que les Françaises et les Français sachent que quand on est positif par PCR, on a eu l'infection", a indiqué le directeur général de la santé qui estime que les éléments scientifiques étaient "rassurants" quant à l'apparition d'une immunité chez les personnes ayant été infectées. Et d'ajouter : "il y a bien une immunité qui apparaît. Une, deux, trois semaines après l'infection, ça a été observé, notamment chez de jeunes adultes qui avaient fait des formes mineures et qui n'avaient pas été hospitalisés. C'est un élément rassurant et les équipes de chercheurs sont en train d'analyser ces anticorps."