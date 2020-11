Coronavirus en Espagne: "Que C'est triste Barcelone au temps du Covid"

"Les rues qui normalement sont très animées lui font presque peur tellement elles sont désertes. Il y une succession de locaux à vendre sur une rue habituellement commerçante.

Sur les bancs publics, les âmes en mal d’un petit café et d’un peu de restauration viennent avaler misérablement leur plat à emporter. Chacun son banc s'il vous plaît, surtout, pas de promiscuité !

Des commerces comme le Corte Ingles, Leroy Merlin et bien d’autres qui pour respecter les normes imposées ferment trois quarts de leur capacité, des grands centres commerciaux condamnent certains étages. Des immeubles entiers où l’on peut voir depuis l’extérieur, des bureaux sans âme qui vive.

Et attention n’ayez pas la mauvaise idée de vouloir respirer un peu et baisser votre masque au-dessous du nez, il y a toujours quelqu’un de bien intentionné pour vous rappeler que ces masques dont on a dit de tous les côtés qu’ils ne servaient à rien, doivent couvrir aussi le nez.

Et pour clore le tout depuis quelques jours, non on ne peut plus faire les magasins ni prendre un verre ou aller diner au restaurant, ni se réunir à plus de 10 car à partir de 22 heures c’est le couvre-feu ! Personne dehors ! Et du vendredi jusqu'au dimanche interdiction de sortir de sa localité en ce qui concerne la Catalogne.

Allegria, allegria ! L’Espagnol comme le Réunionnais est d’un caractère optimiste et festif même dans ces moments aussi sinistres. On peut encore percevoir vers les 17h le reste de joie de vivre qui les caractérise. Les rues s’animent timidement et on sent l’envie d’insouciance essayer de prendre le dessus.

Dernières nouvelles toutes fraîches, ce lundi nous pourrons jusqu’à 17h, aller déjeuner au restaurant ou prendre un verre en terrasse, alleluia !

