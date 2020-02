Coronavirus en Chine: Les autorités menacent de tuer les animaux, sans preuve

La panique prend de l'ampleur. En Chine, certains propriétaires d'animaux de compagnie ont été avertis qu'ils devaient "s'occuper" de leurs chats et de leurs chiens, sous peine de les voir exterminer par des responsables gouvernementaux, rapporte le Daily Star.



Ce sont les paroles d'un expert chinois en maladie infectieuses, évoquant une transmission des animaux vers les humains, qui ont poussé les autorités locales à afficher des dépliants interdisant aux résidents de laisser les chats, les chiens ou le bétail sortir de chez eux.



À noter que les ventes de masques pour animaux de compagnie ont grimpé en flèche depuis que le virus a éclaté début janvier, précise le média.



L'OMS, qui a qualifié le coronavirus d'urgence sanitaire mondiale, a déclaré qu'il n'y avait aucune preuve que le virus avait été transmis à des animaux domestiques. Par ailleurs, un docteur spécialiste des politiques chinoises de la Humane Society International a condamné ces notes ordonnant que les chats et les chiens soient tués dans l'intérêt de la santé publique, estimant que les chiens et chats n'avaient rien à voir avec l'épidémie.