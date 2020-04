La grande Une Coronavirus à La Réunion : "Ce n’est pas le moment de baisser notre vigilance" Alors qu'aucun cas de Covid-19 n'a été enregistré ce mercredi, l’ARS a fait un point de situation au bout de plus d’un mois de confinement. L’autorité en matière de santé entend "poursuivre et renforcer la protection des personnes âgées et des personnes en situation de handicap mais aussi garantir la continuité des soins essentiels".

En attendant le déconfinement progressif, "le virus circule peu" sur notre territoire. "Nous sommes sur la bonne voie et ce n’est pas le moment de baisser notre vigilance", a enjoint la directrice de l’ARS.



Au cours de ce point sur la crise sanitaire à La Réunion, Martine Ladoucette a notamment évoqué les dépistages. "Avec une moyenne hebdomadaire de 350 dépistages pour 100 000 habitants, La Réunion est en réalité un des départements qui dépiste le plus en proportion de sa population".



Si 8 millions de masques en France entière ont été distribués la semaine dernière, La Réunion compte sur une livraison "hebdomadaire, régulière" de 350 000 chirurgicaux et 50 000 masques FFP2. 10 respirateurs sont également arrivés sur le sol réunionnais, commandés par l’État. L’organisation des renforts humains s’organise, 290 professionnels de santé volontaires se sont présentés.



"Tout ceci est positif", a assuré Martine Ladoucette, pour autant elle reconnaît des "tensions d’approvisionnement" sur certains produits sensibles et indispensables: masques, blouses, gants, tuniques, mais aussi sur l’approvisionnement en molécules indispensables pour soigner les patients en réanimation.



Concernant la production de masques en tissu,"tant attendue", elle "sera évidemment un plus, mais ne peut pas tout". Les gestes barrières et le lavage des mains restent de mise.



Pour la protection des personnes âgées qui peuvent depuis la semaine dernière recevoir la visite de leur famille et proches, l’ensemble des dispositifs ont été mis en place et également en cas de contamination d’un résident, a rassuré la directrice de l’ARS OI. Pour maintenir le lien sont organisées des visites de "30 minutes à 1 heure tous les 15 jours et après toutes les semaines dans des espaces aménagés et tout en respectant le protocole d’hygiène".



Les établissements recevant les personnes en situation de handicap étant fermés, l’ARS compte dans les semaines à venir ouvrir des espaces d’accueil temporaire en internat pour les aidants des personnes dépendantes.



Enfin, l’ARS appelle à la continuité des soins après avoir constaté la baisse importante des consultations chez les médecins réalistes et spécialistes.

