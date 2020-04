A la Une .. Coronavirus à La Réunion: Aucun nouveau cas confirmé ce mardi

La préfecture et l'Agence Régionale de Santé ne confirment aucun nouveau cas de coronavirus COVID-19 à La Réunion ce mardi 28 avril. Le nombre total de cas recensés reste donc à 418.



SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE AU 28 AVRIL 2020



413 cas ont été investigués à cette heure par l’ARS et Santé publique France, dont 70% sont des cas importés. 5 cas sont en cours d’investigation.



• Bilan des cas investigués :



• Contact-tracing



Près de 3500 personnes ont été appelées individuellement et suivies dans le cadre du contact-tracing.



Mis en place par l’ARS, en concertation avec Santé Publique France, le « contact-tracing » est un dispositif qui a pour objectif d’identifier et de rappeler toutes les personnes ayant été en contact proche (entourage familial, professionnel, passagers proches dans les avions…) avec un cas confirmé de Coronavirus pendant sa période de contagiosité (on parle de «sujets contacts» ou de «contacts»).



Ces personnes ont fait l’objet d’une enquête téléphonique au cours de laquelle a été évalué leur état de santé et leur a été précisé l’importance de :

- respecter un isolement strict (quatorzaine)

- surveiller quotidiennement leur état de santé (avec prise de température) et appeler tous les jours un numéro vert dédié

- appeler immédiatement le 15 en cas d’apparition de symptômes

- porter les masques livrés à leur domicile afin de limiter les risques de transmission du virus (sécuriser les déplacements au sein du domicile ou à l’extérieur pour motif de déplacement impérieux).



Prises de contact pendant la quatorzaine :

A mi-parcours : rappel des personnes n’ayant pas contacté régulièrement le numéro vert (dans le cadre d’une collaboration avec le CIC du CHU) pour s’assurer du maintien de leur isolement et de leur état de santé.

En fin de quatorzaine : rappel de toutes les personnes pour leur signifier la fin de leur isolement et s’assurer de nouveau de leur état de santé.





RECOMMANDATIONS A SUIVRE



- Respecter les consignes de confinement

- Limiter au maximum les déplacements qui sont nécessaires (trajet domicile-travail quand le télétravail n’est pas possible, se rendre chez un professionnel de santé, faire des achats de premières nécessité)

- Se protéger avec les gestes barrières

- En cas de signes d’infection respiratoire (fièvre ou sensation de fièvre, toux, difficultés respiratoires) contactez le Samu Centre 15.

Ne vous rendez pas chez votre médecin traitant ou aux urgences, pour éviter toute potentielle contamination.

