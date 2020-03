A la Une . Coronavirus : Vanessa Miranville regrette les violences contre les touristes La maire de La Possession appelle au calme après les violences du week-end à l’encontre des croisiéristes. Selon elle, c’est l’image de La Réunion qui est en jeu.



Voici son communiqué :

" Depuis plusieurs jours, de nombreuses interrogations se posent parmi les Réunionnais sur le Coronavirus.

Des peurs se cristallisent envers les bateaux de croisière, en oubliant que beaucoup plus de voyageurs arrivent également en avion sur notre île. Les réactions de violence vues ces derniers jours, dues à l’instrumentalisation de la peur de la part de certaines personnes irresponsables, sont à condamner et ternissent l’image d’hospitalité de notre population. Ces arrivées touristiques sont également un pan important de notre économie touristique et nous ne pouvons pas nous permettre d’agir sans réflexion sur les conséquences pour nos hôteliers, restaurateurs, et autres entrepreneurs du secteur touristique, déjà durement touchés par les crises successives « chikungunya » et « requins ». Non seulement l’image de notre île est mise à mal, mais de tels comportements ne font que rajouter de la fébrilité à une situation déjà très anxiogène. La période d’incubation du virus étant de 14 jours, la mesure seule de température ne suffit pas mais est un premier indicateur. Les mêmes mesures de prudence que celles demandées aux Réunionnais doivent à notre sens s’appliquer envers les voyageurs arrivant en avion ou en bateau d’autres pays, à savoir le confinement pendant 14 jours uniquement en cas de séjour dans une des zones infectées avec un suivi précis de symptômes, et la libre circulation pour les autres personnes. La préparation des services de santé annoncée par le Préfet et l’ARS est rassurante, et doit se faire à hauteur du risque accru dû à notre insularité. En tous les cas, nous invitons les citoyens comme tous les services publics à adopter les recommandations faites par l’ARS et nous appelons au civisme et au calme de chacun face à cette situation exceptionnelle qui nous demandera de mobiliser nos forces communes pour la préservation de la santé des Réunionnais". Nicolas Payet Lu 807 fois







