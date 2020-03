A la Une . Coronavirus: Une personne décédée à Mayotte





10 patients sont toujours hospitalisés ce mardi 31 mars au CHM dont 8 au service de médecine et 2 dans le service de réanimation.



Au total, 10 patients sont officiellement guéris.



Depuis l'introduction du virus à Mayotte, plus de 500 tests ont été réalisés par le laboratoire du CHM. A Mayotte, le nombre de cas confirmés grimpe à 94. 12 nouveaux cas de coronavirus COVID-19 ont été identifiés. Ce mardi, le décès d'une personne dans un état de santé extrêmement fragile est à déplorer.10 patients sont toujours hospitalisés ce mardi 31 mars au CHM dont 8 au service de médecine et 2 dans le service de réanimation.Au total, 10 patients sont officiellement guéris.Depuis l'introduction du virus à Mayotte, plus de 500 tests ont été réalisés par le laboratoire du CHM.







