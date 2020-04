A la Une . Coronavirus : Une organisation millimétrée pour la continuité des prestations sociales

Le volet social dans le contexte d'épidémie de coronavirus est abordé ce jeudi à la préfecture.



Isabelle Rebattu, sous-préfète en charge de la cohésion sociale, en présence de Frédéric Turblin, directeur général de la CAF, Jacky Besseyre, directeur régional La Poste, Frédéric Brette, directeur général du Crédit Agricole, ont fait le point sur les solidarités et l’action sociale.



Parmi les sujets abordés : le versement des prestations sociales et le respect des gestes barrière, les violences intrafamiliales et les actions de solidarité sur le territoire.



La CAF a traité pas moins de 150 000 dossiers



Sur le premier point, Frédéric Turblin a assuré que ses services restaient "mobilisés" auprès de la population réunionnaise. Ces 10 derniers jours, la CAF a traité pas moins de 150 000 dossiers, lui permettant d'assurer tous les jours près de 400 rendez-vous téléphoniques. "Dans le strict respect des directives gouvernementales et des consignes sanitaires, la CAF a activé son plan de continuité pour assurer la poursuite de ses missions", indique le directeur général de la CAF.



Pour ce dernier, la priorité "absolue" a été de garder le contact avec les allocataires afin de traiter les droits qui ont été prorogés pour assurer "la continuité des paiements". Pas de souci donc à avoir pour les quelque 125.000 bénéficiaires au titre du RSA, du RSO ou de l'allocation adulte handicapé (AEH pour les enfants) et les quelque 100.000 bénéficiaires de l'allocation logement. Concernant les personnes dont les droits ont été suspendus, Frédéric Turblin a indiqué que les services de la CAF faisaient encore des opérations de rappel aux personnes concernées "pour désuspendre les dossiers".



151 millions d'euros à destination de 280 000 allocataires



La CAF, qui a décidé d'avancer le versement des prestations sociales au 4 avril (pour un total de 151 millions d'euros à destination de 280 000 allocataires), a rappelé qu'en période de confinement, "il n'était toujours pas utile de se déplacer". "Dans le cas contraire, il faut respecter les gestes barrières", a rappelé Frédéric Turblin.



Un avis partagé par le directeur régional du Crédit agricole, Frédéric Brette, qui parle au nom des principales banques de la place. "Certains allocataires peuvent ne pas être dans l'obligation de venir retirer en espèces le montant de ses prestations sociales. Il est préférable de laisser passer quelques jours pour éviter l'affluence dans nos points de vente, ce qui n'est pas conseillé dans cette période particulière", conseille M.Brette.



Ce dernier a également assuré qu'il n'y avait "aucune crainte" à avoir concernant la disponibilité des fonds dans les "gabiers" (distributeurs automatiques) de l'île, ces derniers étant "suffisamment approvisionnés pour faire face à une demande très large".



Les clients détenteurs d'une carte bancaire n'auront pas besoin d'entrer dans les agences



Aux bénéficiaires qui n'auraient pas d'autre choix que de venir retirer leurs prestations le jour J, le directeur du Crédit agricole a indiqué que l'ensemble des banques de l'île mettront en place dès ce vendredi un dispositif pour les accueillir au mieux dans les agences bancaires "pour rendre le service dans la meilleure efficacité et le plus vite possible et assurer la sécurité sanitaire de nos clients et nos agents". "Les clients détenteurs d'une carte bancaire n'auront pas besoin d'entrer dans les agences bancaires de l'île. Ils sont autonomes pour faire leurs opérations aux gabiers accessibles 24h sur 24 et 7 jours sur 7", précise-t-il, ajoutant que la plupart des établissements bancaires ont revu à la hausse des plafonds de retrait par carte pour faciliter les opérations.



Aux bénéficiaires de prestations sociales ne disposant de carte bancaire, pas d'inquiétude à avoir. Ils devront se rendre dans les agences ouvertes vendredi, samedi, lundi et mardi pour obtenir une carte de retrait unique. À ce titre, une organisation sanitaire spécifique a été mise en place visant à faciliter le processus avec marquages au sol à l'extérieur et à l'entrée et un filtrage assuré par un vigile. "Le respect de la distanciation est une consigne qu'il faudra bien évidemment respecter aussi bien dans nos agences qu'à l'extérieur", termine Frédéric Brette.



Le directeur régional du groupe La Poste, Jacky Besseyre, a également revu l'organisation au sein de ses agences à l'occasion du versement prochain des prestations sociales. En effet, sur les quelque 280 000 allocataires que comptent l'île, la moitié sont clients de la Banque postale. "Seuls les retraits d'espèces auront lieu le weekend du 4 et 5 avril. Le samedi 4 avril, les 34 bureaux de postes seront fermés et n'ouvriront qu'à compter du lundi 6. Les 6, 7 et 10 avril, pour le paiement des pensions pour les retraités, les 34 bureaux de poste seront ouverts et dédiés exclusivement aux versements des prestations sociales et aux opérations bancaires", insiste -t-il. Les services liés à l'affranchissement reprendront quant à eux à compter du 8 avril. La liste des 34 bureaux de poste ouverts à retrouver ci dessous:





Protection des femmes victimes de violences avec leurs enfants



Le risque dans cette période de confinement est de voir s’aggraver les violences intrafamiliales. Les lieux d’accueil et d’hébergement dédiés déjà existants étant déjà fortement sollicités, la CAF et l’Etat ont ouvert un centre temporaire spécialisé dans l’accueil des femmes victimes de violences avec leurs enfants.

Ce centre temporaire spécialisé dispose d’une capacité d’accueil de 30 places. Opérationnel depuis mercredi 25 mars, 5 familles ont déjà été orientées.



Mise en sécurité des personnes vulnérables



Maintien de l'activité des 25 centres d'hébergement, soient 686 places sur le département : centre d'hébergement et de réinsertion sociale, structure d'accueil d'urgence temporaire (SAUT), abris de nuit, hébergement d'insertion...



L'accueil de jour en faveur des personnes sans abri dans les boutiques solidarités est également maintenu (Saint-Denis, Saint-Pierre et Saint-Joseph).



Ouverture de lieux d'accueil 24h/24h dans plusieurs communes, au titre de l'état d'urgence sanitaire, pour la mise en sécurité des personnes sans abri. Ces lieux permettent aux sans-abris qui le souhaitent, de pouvoir s'abriter, se nourrir et assurer une hygiène minimum. L'Etat coordonne avec le 115 et les CCAS des communes la mise en place de ces accueils. Un effort particulier a été porté sur les 3 communes les plus peuplées :



• Sur Saint-Denis : 17 personnes sont à ce jour accueillies (capacité 21 places). Le CCAS gère le dispositif avec la Fondation Abbé Pierre.



• Sur Saint-Paul, un accueil pour 27 personnes est en cours de mise en œuvre dans les locaux administratifs de l'ancien hôpital Gabriel Martin.



• Sur Saint-Pierre, ouverture du gymnase Casabona pour l'accueil de 20 sans-abris. Géré par le CCAS avec l'aide de l'association Sainte-Thérèse. A ce jour, 12 communes ont ouvert des solutions alternatives de mise en sécurité pour les personnes sans abri. 5 communes sont en cours de finalisation du dispositif. Une trentaine de personnes ont été mises à l'abri depuis le début du confinement. Ouverture d’un centre d’hébergement de 20 places spécialisé pour les personnes sans-abris malades non graves contaminés par le covid-19. Le centre est géré par la Croix Rouge. Il pourra être étendu si besoin, et accueillir des personnes seules comme des familles.



Renforcement de l’aide alimentaire



Les CCAS et les associations distributrices d’aide relèvent une augmentation forte de la demande de colis alimentaires et de produits de première nécessité. La plupart des associations et antennes distributrices ont pu poursuivre leur action en étant portées par des bénévoles investis. La Région et le Département viennent d’apporter un soutien financier renforcé pour compléter l’intervention de l’Etat. L’Etat va intervenir auprès des producteurs notamment les industriels de la filière agroalimentaire pour accentuer leurs donations auprès de la Croix-Rouge et de la Banque Alimentaire. Il faut demeurer vigilant et veiller par une évaluation de la situation sociale à réserver les colis alimentaires aux ménages les plus démunis. En ce sens il est fait appel à la responsabilité de chacun.



Accompagnement des personnes vulnérables et les majeurs protégés



Les CCAS ont réadapté leurs services avec l’aide des associations, avec pour la majorité d’entre eux la mise en place de permanences téléphoniques, le renforcement du service de portage de repas, la distribution et livraison de denrées de première nécessité, de médicaments, de l’attestation de déplacement, aide pour les visites chez le médecin, l’accompagnement pour les courses... L’Etat s’est assuré de la continuité du service aux personnes sous tutelle. Les mandataires ont mis en place un suivi régulier par téléphone de la situation des majeurs protégés. Les professionnels, si besoin, se rendent au domicile de la personne protégée pour apporter le soutien nécessaire.



Maintien dans le logement et mobilisation des bailleurs sociaux



L’Etat, par les ordonnances du 23 mars a décidé la prolongation de deux mois de la période de suspension des expulsions locatives, La fin de la trêve est donc reportée au 15 juin 2020.

Les bailleurs sociaux se sont également mobilisés afin d’une part de maintenir les services dans les quartiers prioritaires : permanence téléphonique, gardiens, ramassage des ordures... et d’autre part d’activer les partenariats essentiels à destination de leurs publics sensibles (personnes âgées, isolées...).



Mobiliser les bonnes volontés avec la plateforme : #Jeveuxaider :



La plateforme #Jeveuxaider, permet à chaque citoyen, qui a aujourd’hui du temps disponible et une volonté d’agir, de venir en aide concrètement sur 4 domaines : l’aide alimentaire et d’urgence, la garde exceptionnelle d’enfants, le lien avec les personnes fragiles isolées, la solidarité de proximité :



Plateformes d’écoute et d’orientation



3919 : Violences Femmes Info, numéro gratuit depuis un fixe ou un portable.

Du lundi au samedi 119 : Enfance en danger, numéro gratuit depuis un fixe ou un portable, accessible 24h/24 et - 7j/7





Ecoute médico-psychologique : 0800 200 840



Lancement d’un numéro vert régional d’écoute de soutien médico-psychologique à la population, mais également aux professionnels de santé qui en ressentent le besoin. Numéro gratuit du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00. Un service proposé par l’Établissement Public de Santé Mentale de La Réunion et la Cellule d’Urgence Médico-Psychologique Océan Indien, avec le soutien de l’ARS de La Réunion. Le risque dans cette période de confinement est de voir s’aggraver les violences intrafamiliales. Les lieux d’accueil et d’hébergement dédiés déjà existants étant déjà fortement sollicités, la CAF et l’Etat ont ouvert un centre temporaire spécialisé dans l’accueil des femmes victimes de violences avec leurs enfants.Ce centre temporaire spécialisé dispose d’une capacité d’accueil de 30 places. Opérationnel depuis mercredi 25 mars, 5 familles ont déjà été orientées.Maintien de l'activité des 25 centres d'hébergement, soient 686 places sur le département : centre d'hébergement et de réinsertion sociale, structure d'accueil d'urgence temporaire (SAUT), abris de nuit, hébergement d'insertion...L'accueil de jour en faveur des personnes sans abri dans les boutiques solidarités est également maintenu (Saint-Denis, Saint-Pierre et Saint-Joseph).Ouverture de lieux d'accueil 24h/24h dans plusieurs communes, au titre de l'état d'urgence sanitaire, pour la mise en sécurité des personnes sans abri. Ces lieux permettent aux sans-abris qui le souhaitent, de pouvoir s'abriter, se nourrir et assurer une hygiène minimum. L'Etat coordonne avec le 115 et les CCAS des communes la mise en place de ces accueils. Un effort particulier a été porté sur les 3 communes les plus peuplées :• Sur Saint-Denis : 17 personnes sont à ce jour accueillies (capacité 21 places). Le CCAS gère le dispositif avec la Fondation Abbé Pierre.• Sur Saint-Paul, un accueil pour 27 personnes est en cours de mise en œuvre dans les locaux administratifs de l'ancien hôpital Gabriel Martin.• Sur Saint-Pierre, ouverture du gymnase Casabona pour l'accueil de 20 sans-abris. Géré par le CCAS avec l'aide de l'association Sainte-Thérèse. A ce jour, 12 communes ont ouvert des solutions alternatives de mise en sécurité pour les personnes sans abri. 5 communes sont en cours de finalisation du dispositif. Une trentaine de personnes ont été mises à l'abri depuis le début du confinement. Ouverture d’un centre d’hébergement de 20 places spécialisé pour les personnes sans-abris malades non graves contaminés par le covid-19. Le centre est géré par la Croix Rouge. Il pourra être étendu si besoin, et accueillir des personnes seules comme des familles.Les CCAS et les associations distributrices d’aide relèvent une augmentation forte de la demande de colis alimentaires et de produits de première nécessité. La plupart des associations et antennes distributrices ont pu poursuivre leur action en étant portées par des bénévoles investis. La Région et le Département viennent d’apporter un soutien financier renforcé pour compléter l’intervention de l’Etat. L’Etat va intervenir auprès des producteurs notamment les industriels de la filière agroalimentaire pour accentuer leurs donations auprès de la Croix-Rouge et de la Banque Alimentaire. Il faut demeurer vigilant et veiller par une évaluation de la situation sociale à réserver les colis alimentaires aux ménages les plus démunis. En ce sens il est fait appel à la responsabilité de chacun.Les CCAS ont réadapté leurs services avec l’aide des associations, avec pour la majorité d’entre eux la mise en place de permanences téléphoniques, le renforcement du service de portage de repas, la distribution et livraison de denrées de première nécessité, de médicaments, de l’attestation de déplacement, aide pour les visites chez le médecin, l’accompagnement pour les courses... L’Etat s’est assuré de la continuité du service aux personnes sous tutelle. Les mandataires ont mis en place un suivi régulier par téléphone de la situation des majeurs protégés. Les professionnels, si besoin, se rendent au domicile de la personne protégée pour apporter le soutien nécessaire.L’Etat, par les ordonnances du 23 mars a décidé la prolongation de deux mois de la période de suspension des expulsions locatives, La fin de la trêve est donc reportée au 15 juin 2020.Les bailleurs sociaux se sont également mobilisés afin d’une part de maintenir les services dans les quartiers prioritaires : permanence téléphonique, gardiens, ramassage des ordures... et d’autre part d’activer les partenariats essentiels à destination de leurs publics sensibles (personnes âgées, isolées...).La plateforme #Jeveuxaider, permet à chaque citoyen, qui a aujourd’hui du temps disponible et une volonté d’agir, de venir en aide concrètement sur 4 domaines : l’aide alimentaire et d’urgence, la garde exceptionnelle d’enfants, le lien avec les personnes fragiles isolées, la solidarité de proximité : https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/ : Violences Femmes Info, numéro gratuit depuis un fixe ou un portable.Du lundi au samedi: Enfance en danger, numéro gratuit depuis un fixe ou un portable, accessible 24h/24 et - 7j/7 arretonslesviolences.gouv.fr : plateforme de signalement en ligne des violences conjugales, sexuelles, sexistes, gratuite, anonyme, sécurisée - 24h/24, 7j/7.Ecoute médico-psychologique :Lancement d’un numéro vert régional d’écoute de soutien médico-psychologique à la population, mais également aux professionnels de santé qui en ressentent le besoin. Numéro gratuit du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00. Un service proposé par l’Établissement Public de Santé Mentale de La Réunion et la Cellule d’Urgence Médico-Psychologique Océan Indien, avec le soutien de l’ARS de La Réunion. Zinfos974 Lu 1001 fois







Dans la même rubrique : < > Hôtels réquisitionnés: La question de la rétribution fait grincer des dents L’ARS fait valoir son droit de réponse suite à la publication d’articles sur la gestion des cas de Covid-19