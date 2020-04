Coronavirus : Une alerte pas comme les autres !

Aujourd’hui des réflexions ou des analyses sérieuses et fort intéressantes abondent sur les réseaux sociaux à propos de la situation actuelle. Elles apportent souvent des éclairages différents mettant en lumières les difficultés que nous traversons, et plus particulièrement en France. Le philosophe Jean-Loup BONNAMY parle du déclin Français, la philosophe Eva ILLOUZ dénonce l’imposture du néocapitalisme, l’observateur de la vie politique, le réunionnais Darma SEETHANEN parle de l’inanité d’un système économique et financier mis en place par une minorité pour une minorité. Comment ne pas être d’accord avec ces constats ! S’ils expliquent le drame que nous vivons actuellement - des services de santé en grande souffrance et qui malgré tout font le maximum pour apaiser les souffrances des autres, des gouvernements ça et là en désarroi qui essaient d’endiguer la crise comme ils peuvent, une économie au bord de la faillite – ce ne sont pour moi que des causes apparentes, car l’origine de la crise se situe bien plus en amont. En effet la crise que nous traversons n’est pas seulement une crise sanitaire, sociale, économique ou financière, elle est aussi d’ordre SPIRITUEL.



C’est bien parce que certains hommes, dont la plupart de nos gouvernants ont oublié leur dimension spirituelle et entraînant ainsi une partie de la société derrière eux qu’aujourd’hui nous en sommes là.



La Nature a doté l’être humain d’une faculté exceptionnelle : l’intelligence et sa capacité de raisonner. Faculté qui nous permet d’élaborer une démarche rationnelle et rigoureuse pour explorer notre environnement extérieur et de disposer d’une somme de connaissances de plus en plus vastes et précises. L’efficacité de la démarche rationnelle dans ce domaine n’est plus à démontrer. Mais orientant la conscience vers l’extérieur, elle fait de chaque situation, de chaque être un objet d’analyse et de possession. Cette conscience mue par le désir d’avoir, d’acquérir et de posséder (posséder la connaissance, l’information, le matériel), décompose et fragmente artificiellement le Réel qu’elle ne peut comprendre dans sa globalité, et par définition le Réel est global. Elle nous livre une connaissance relative que nous prenons bien souvent pour une connaissance absolue. D’où les décisions et les actions contradictoires qui abondent dans notre société.



Délaissant notre intériorité et orientée vers l’extérieur, la conscience que nous pouvons qualifier d’objectivante nous pousse à chercher le bonheur à l’extérieur de soi pour combler un vide intérieur, équation qui est bien évidemment impossible à résoudre, car ce bonheur ne peut être qu’éphémère.



Quoiqu’il en soit cette pandémie nous apprend que le moment est venu pour opérer un changement de paradigme, c’est à dire un changement radical de mode de pensée et de fonctionnement. Il faut cesser de considérer la pensée rationnelle comme fondement exclusif de la représentation du monde. Il nous faut apprendre à réorienter notre conscience pour développer une « conscience intérieure ». Cette démarche nous incite à changer notre regard sur nous, sur les autres et sur tout ce qui nous entoure.



Ce retournement de la conscience ne peut pas être le résultat d’un simple acte de volonté. Il résulte d’un long travail sur soi, d’une longue préparation. Nous pouvons même parler d’une nouvelle forme d’éducation qui intègre toutes les dimensions de l’être humain : physique, émotionnelle, mentale et spirituelle.



A qui incombe la responsabilité de la mise en œuvre d’une telle éducation ? Est-ce à la Religion, à l’École, ou à d’autres structures existantes ou à inventer ? Probablement une action collective, concertée et harmonieuse de tous les acteurs de la vie publique est plus que jamais nécessaire.



Le but de mon propos n’est pas d’apporter aujourd’hui une réponse précise à cette vaste question, mais d’attirer l’attention sur l’urgence de la situation et d’ouvrir un champ de réflexion où chacun puisse trouver sa place pour remplir la mission qui est la sienne. A chacun de s’y engager en son âme et conscience.