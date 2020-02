La grande Une Coronavirus : Une Réunionnaise raconte son voyage depuis Hong Kong

Nous sommes en effet un territoire insulaire. Mais alors que l’île-sœur, également isolée, prend des précautions à l’arrivée de passagers en provenance de la Chine – des précautions peu utiles, mais l’effort y est -, La Réunion ne semble pas s’alarmer.



C’est Julie*, une Réunionnaise ayant passé un mois à Hong Kong, rentrée à La Réunion ce mardi, qui raconte. Avec Air Mauritius elle a pris un premier vol "pratiquement vide" de Hong Kong à l’île Maurice. "Il n’y avait personne, tout le monde portait des masques, raconte-t-elle, et quand nous sommes arrivés à l’aéroport, on nous a pris notre température puis nous avons été divisés en deux groupes : ceux qui restaient à Maurice et ceux qui faisaient escale". Le petit groupe est alors placé dans une salle à part. "Mais on interagissait normalement avec le personnel de l’aéroport et même si on n’avait pas le droit d’attendre dans le hall d’attente avec les autres passagers, on pouvait y aller brièvement pour prendre à manger. Donc je ne vois pas l’intérêt de nous séparer". Elle ajoute qu’au moment d’embarquer pour le vol à destination de La Réunion, son groupe ne monte pas en même temps que les autres passagers. "Encore une fois, je ne comprends pas pourquoi parce qu’on est tous dans le même avion au final".



Julie s’attendait donc à quelques procédures de sécurité sanitaire en atterrissant à l’aéroport Roland Garros. "Mais rien. J’ai juste enlevé mon masque pour ne pas faire peur aux gens".

La psychose en Chine



Une ambiance détendue qui ne la rassure pas, mais qui est néanmoins reposante après son vécu à Hong Kong où un homme est décédé du virus ce mardi-même.



"Il y a une réelle psychose là-bas, explique-t-elle. Les rues sont désertes, les écoles, magasins et aires de jeux fermés, le tourisme est inexistant, les banques plongent, les gens sont licenciés pour cause de chute d’activité économique…", décrit-elle. Avec une rupture de stock de masques, elle soupçonne que ceux qui n’en ont pas restent chez eux. Et attention au moindre éternuement, à la moindre toux… "J’ai eu un rhume et je n’ai pas osé aller à la pharmacie pour acheter des médicaments".



Sa fille et ses petits-enfants en bas âge habitent en bord de mer, assez loin du centre, "ce qui est rassurant". "Mais le papa prend le métro pour se rendre au travail".



L’ "horreur" des marchés chinois



Pour Julie, une amie des bêtes, la visite d’un marché une seule fois lui a suffi : "Il y a des animaux sauvages entassés, à moitié vivants, comme des grenouilles ou des tortues sans aucune hygiène, c’est l’horreur. Sans parler des marchés de poissons. Il faut vraiment avoir l’estomac solide pour supporter ces endroits". En effet, ces marchés sont soupçonnés d’être l’épicentre du coronavirus, comme celui aux fruits de mer de Huanan à Wuhan.



*Prénom d'emprunt Soe Hitchon