Sur ces 389 cas, 383 ont été investigués par l’ARS et Santé Publique France. 277 sont des cas importés, 66 des cas autochtones secondaires et 40 cas autochtones.



À l’heure actuelle, 25 personnes sont hospitalisées et 3 sont en service de réanimation. 44 soignants sont touchés par le Covid-19, dont 33 cas importés. 6 cas sont toujours en cours d’investigation.