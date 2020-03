Coronavirus: Un médecin écroué pour violences et avoir toussé volontairement sur les gendarmes

Les gendarmes sont intervenus samedi soir à Cysoing près de Lille après avoir été alertés par une femme pour des faits de violences conjugales. Elle leur explique que son compagnon a tenté de l'étrangler. Arrivés chez le couple, les militaires entrent en contact avec l'homme qui est médecin et en arrêt de travail pour suspicion de Coronavirus, rapporte Actu17.



Le médecin, âgé de 64 ans, confirme aux gendarmes qu'il a passé une radio confirmant les soupçons, il serait porteur du Covid-19. Interpellé pour les faits de violences sur sa compagne et escorté jusqu'au véhicule - le sexagénaire portait un masque FFP2 - l'homme retire son masque et tousse très fort en direction des forces de l'ordre répétant qu'il était infecté par le virus et qu'il allait les contaminer.



Les militaires, ne portant que des masques chirurgicaux, ont mené leur interpellation à bien et conduit le mis en cause en garde à vue. Déféré puis présenté devant le tribunal de judiciaire de Lille, il a écopé de 3 ans de prison dont 1 avec sursis assorti d'un mandat de dépôt. Il est détenu à la maison d'arrêt de Lille-Sequedin.