A la Une . Coronavirus: Un dépistage systématique pour toutes les personnes terminant leur quatorzaine Conformément à l’avis du conseil scientifique COVID-19 sur la gestion de l’épidémie dans les Outre-mer du 8 avril 2020 et à la décision de la Ministre des Outre-Mer, la préfecture et l'Agence régionale de santé mettent en place un dispositif de dépistage systématique du coronavirus pour toutes les personnes terminant leur quatorzaine, comme indiqué dans le communiqué suivant:

L’avis du Conseil scientifique



Dans son rapport en date du 8 avril 2020 sur la gestion de l’épidémie dans les Outre-mer, le conseil scientifique recommande « de pratiquer un test de dépistage (PCR) du Covid-19 à tous les voyageurs présentant des symptômes évocateurs. Un test systématique en fin de quatorzaine préventive chez le voyageur asymptomatique est également conseillé tant que la proportion des cas d’infections importées est significative par rapport aux cas autochtones, ce qui est encore le cas en ce début du mois d’avril ». Sur les dix recommandations formulées à l’issue de l’avis du Conseil scientifique, celle-ci est la troisième : "3. Continuer, dans un contexte de faible arrivage, à pratiquer la quatorzaine à l’arrivée des voyageurs, idéalement en structure dédiée, assortie d’un test de dépistage RT-PCR immédiat à tous les voyageurs symptomatiques et systématiquement à tous les voyageurs en fin de quatorzaine".



A La Réunion, et ce depuis le 24 mars 2020, l’ensemble des passagers arrivant sur l’île sont soumis à un entretien individuel infirmier à l’aéroport qui, pour les patients symptomatiques, débouche sur un dépistage du coronavirus par le SAMU. Depuis cette date, les patients sont également soumis à une quatorzaine obligatoire à leur arrivée à La Réunion. Du 24 mars au 30 mars, cette quatorzaine pouvait être réalisée dans des centres de quatorzaine mis en place par l’Etat ou à domicile. Depuis le 30 mars, cette quatorzaine est obligatoirement réalisée dans un centre de quatorzaine dédié (sauf dans trois cas : personnels indispensables à la gestion de crise, mineurs isolés, personnes dont la situation médicale ne permet pas le maintien en quatorzaine).



Ainsi, les deux premières parties de la recommandation n°3 sont en pratique déjà mises en œuvre à La Réunion et conforte l’Etat dans la nécessité de maintenir ces dispositifs de parcours individualisé à l’aéroport et de quatorzaine obligatoire à l’issue. Il s’agit désormais de mettre en œuvre les dépistages systématiques des personnes à l’issue de leur quatorzaine.



Pourquoi dépister l’ensemble des personnes à l’issue de la quatorzaine ?



Cette nouvelle doctrine de dépistage de l’ensemble des personnes à l’issue de la quatorzaine est justifiée par la nécessité de détecter les personnes contaminées par le coronavirus, et qui sont donc susceptibles de le transmettre, mais qui ne développent aucun symptôme (patient dit asymptomatique) . L’Institut Pasteur rappelle en effet sur son site Internet que "des études observationnelles privilégiées (comme celle menée chez les passagers du bateau de croisière Diamond Princess) ainsi que des travaux de modélisation ont montré que l'infection peut être asymptomatique ou paucisymptomatique (entrainer pas ou peu de manifestations cliniques) chez 30 à 60 % des sujets infectés".



La Réunion étant encore en stade 2 de gestion de l’épidémie, l’objectif est ainsi de détecter, parmi une population à risque (en l’occurrence, les personnes revenant de zones d’exposition à risque comme la métropole), les patients asymptomatiques qui pourraient propager le virus dans la population, sans même s’en rendre compte. Ces personnes seront ainsi prises en compte comme l’ensemble des autres patients atteints par le COVID-19 et devront se soumettre à un isolement strict.



Les modalités du dépistage systématique à l’issue de la quatorzaine



Pour les personnes placées en quatorzaine en centre dédié, le dépistage systématique sera organisé par l’Agence régionale de santé à travers la projection d’équipe mobile de prélèvement, cette équipe mobile pouvant être composée de praticiens du CHU ou de laboratoires privés. Cette campagne de dépistage sera réalisée le 12ème ou le 13ème jour de la quatorzaine, afin que les personnes puissent savoir, à l’issue de leur quatorzaine, si elles sont atteintes par le virus ou non.





Personnes sortant le mardi 14 avril



Dépistage de 141 personnes sur 3 sites



Personnes sortant le jeudi 16 avril



Dépistage de 20 personnes sur 1 site



Personnes sortant le samedi 18 avril



Dépistage de 136 personnes sur 1 site



Personnes sortant le mardi 21 avril



Dépistage de 40 personnes sur 1 site



Personnes sortant le jeudi 23 avril



Dépistage de 50 personnes sur 1 site



Personnes sortant le dimanche 26 avril



Dépistage de 62 personnes sur 1 site



Si une personne est contaminée par le coronavirus, elle sera transportée en ambulance dédiée au transport de patients COVID-19 vers le CHU Nord. Au CHU, la personne aura un entretien avec un infectiologue référent qui définira, avec elle, la prise en charge de sa maladie (à l’hôpital, en ambulatoire ou, lorsqu’ils seront ouverts à La Réunion, en centre d’hébergement pour patient COVID). Les personnes contaminées par le COVID-19 asymptomatiques devront s’isoler strictement pendant quatorze jours supplémentaires, compte tenu de l'impossibilité de savoir quand aura débuté la période de contagiosité.



Pour les personnes qui seraient revenues à La Réunion avant la mise en place des centres de quatorzaine obligatoires (donc avant le 30 mars) ou qui ont bénéficié d’une exception (par exemple, les personnes lourdement médicalisées), celles-ci sont invitées à se faire connaître auprès de leur médecin traitant afin de se voir prescrire un dépistage. La personne pourra alors réaliser ce dépistage en se rendant au CHU ou auprès d’un laboratoire privé (test en drive par exemple). Dans le cas où la personne serait handicapée ou très âgée, son médecin traitant pourra prendre l’attache du centre 15 pour envisager un prélèvement à domicile par l’équipe mobile du CHU.



Comment se passent les tests de dépistage ?



Le test dépistage réalisé en France est un test dit « PCR », il se traduit par un prélèvement naso-pharyngé (gorge, nez, nasopharynx) qui se fait à l'aide d'un écouvillon inséré assez loin dans le nez. Il est obligatoirement effectué par un médecin ou une infirmière. Le test est rapide à effectuer mais peut entraîner un sentiment désagréable pour la personne, voire une petite douleur.



Peut-on refuser le dépistage ?



Le dépistage étant un acte médical, il ne peut être réalisé qu’avec le consentement de la personne. En cas de refus de la personne de se faire dépister, celle-ci sera maintenue en centre de quatorzaine pour une durée complémentaire de 7 jours afin de s’assurer de sa non-contagion.









