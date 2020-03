Coronavirus : Un chat contaminé en Belgique

L’annonce a été faite par la faculté de médecine de Liège hier. Un chat a été testé positif au COVID-19. Le félin souffrait de diarrhée et de difficultés respiratoires. Selon les vétérinaires, l’animal a été contaminé par son maître et non l’inverse.



Il s’agit d’un "cas isolé" selon le virologue belge Emmanuel André. Le Conseil national de protection animale (CNPA) affirme que les animaux ne sont pas vecteurs de l’épidémie. Il n’y a donc aucune raison d’abandonner son animal. Toutefois, le CNPA recommande aux personnes malades de respecter les règles d’hygiènes habituelles et de se laver les mains avant de caresser son animal.