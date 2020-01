La grande Une Coronavirus: Un 3e cas confirmé en France





Le quadragénaire hospitalisé à Bordeaux est un Français d'origine chinoise, il avait signalé des symptômes grippaux classiques de fièvre et de toux. Il a déclaré avoir séjourné en Chine et être passé par Wuhan. Depuis son retour il aurait été en contact avec une dizaine de personnes, le CHU va toutes les contacter.



Concernant le deuxième cas, il aurait également voyagé en Chine. Le troisième aurait des liens de parenté. Sachant que la période d'incubation serait autour de sept jours, entre deux et douze jours, il est en train d'être déterminé avec qui sont entrés en contact ces patients touchés.



Mais le directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France, Aurélien Rousseau, a assuré au Monde que "le système est prêt à faire face à cette situation". Un point d'information se tiendra tous les jours. La ministre de la Santé ajoute qu'il y a certainement d'autres cas. Pour les personnes revenant de Chine, si des symptômes apparaissent, il faut immédiatement appeler le 15.



