Société Coronavirus: Très sollicitée, la CGSS fait un point d’information En raison de la crise sanitaire actuelle, la Caisse Générale de Sécurité Sociale est extrêmement sollicitée par ses assurés, mais également par les employeurs, les retraités ou encore les agriculteurs. Mais pas d’inquiétude, le service public est toujours opérationnel, et met à disposition aujourd’hui une plaquette d’informations utiles. La voici:

"Nos agents continuent à travailler et à gérer vos dossiers en respectant les mesures de confinement, nous adaptons nos moyens de contact."



La CGSS rappelle que :

- L’ensemble de nos sites d’accueil sont fermés sur l’île.

- Nous recevons 600 courriels/jour. Pour vos démarches, privilégier ce moyen de contact. Une réponse dans les 48h est assurée (base jours ouvrés).

- Nos accueils téléphoniques sont maintenus et nous sommes à votre écoute. Notre plateforme téléphonique reçoit 700 appels/ jour.

- 223 collaborateurs en poste et 198 en télétravail pour assurer la continuité de nos missions de service public et verser l’ensemble des prestations à nos usagers.



Nos services en ligne



Toutes vos démarches, sans vous déplacer en quelques clics :



Consulter vos droits / vos paiements / vos démarches, modifier votre situation, faire une demande en ligne, estimer vos droits, réaliser les DSN, contacter nos services via courriels en utilisant vos comptes personnels en ligne ...



L’Assurance Maladie : www.ameli.fr

L’Assurance Retraite : www.lassuranceretraite.fr

Le Recouvrement : www.urssaf.fr, www.autoentrepreneur.urssaf.fr,

www.secu-indépendants.fr

La protection sociale Agricole : reunion.msa.fr

La Prévention des Risques Professionnels : www.cgss.re

Nos partenaires : www.net-entreprises.fr, www.dsn-info.fr

Le paiement des prestations



Le versement des prestations sera assuré selon le calendrier habituel :



Les retraites : le 9 de chaque mois.

Les indemnités journalières continuent d’être traitées normalement par nos services.

Dans l’hypothèse où des éléments complémentaires seraient nécessaires pour le traitement de votre dossier, la CGSS se rapprochera de vous directement.



Comment suivre l’actualité de la CGSS



Pour être informés, restez connectés sur : www.cgss.re



Dispositifs mis en oeuvre par l’assurance maladie:



Le téléservice declare.ameli.fr de l’Assurance Maladie permet :



- à l’employeur de déclarer l’arrêt de travail pour ses salariés pour motif de garde d’enfant.

- aux assurées enceintes dans leur 3e trimestre de grossesse et aux assurés pris en charge en affection de longue durée (ALD) - au titre des pathologies listées par le Haut Conseil de la santé publique - d’auto-déclarer leur arrêt de travail.



Tous les détails pour prétendre à ce service sur ameli.fr



Mesures générales à destination des entreprises:



-Tous les cotisants qui le souhaitaient ont pu reporter ou moduler de maximum 3 mois leur paiement des cotisations dues au 15 mars sans application de pénalités et pourront le faire également pour les cotisations dues au 5 avril.

- Toute action de recouvrement forcé est suspendue pour les employeurs du Régime Général comme pour les Travailleurs Indépendants.

- Un fond de solidarité national devrait être mise en œuvre très rapidement pour les TPE impactées.

- Les employeurs de personnel de maison peuvent bénéficier du chômage à temps partiel.



Tous les détails et les critères d’éligibilité sur urssaf.fr







Durant cette période, les agents de la CGSS restent entièrement mobilisés pour vous accompagner et vous assurent de toute leur solidarité.







