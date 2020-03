Coronavirus : Toutes les activités de la formation initiale (apprentissage) suspendues jusqu’à nouvel ordre

La Chambre de métiers communique sur les CFA et les activités de formation initiales :



Pour faire face à l’épidémie de coronavirus qui touche la France, le Président de la République a pris la décision de fermer l’ensemble des crèches, écoles, collèges, lycées et universités. Une décision qui s’applique à l’ensemble du territoire français y compris La Réunion.



Aussi, conformément aux décisions de la Ministre du Travail, la CMAR informe que :



1- Toutes les activités de la Formation Initiale (apprentissage), sont suspendues jusqu’à nouvel ordre et les apprentis regagneront leur entreprise et ce dès ce lundi 16 Mars 2020. Cette décision vaut également pour les stagiaires des dispositifs Prépa apprentissage et Parcours d’accès à l’Emploi. Les membres du personnel non vacataires (enseignants et non-enseignants) sont invités à rejoindre leur centre afin de préparer la mise en œuvre de la formation à distance.



2- Concernant les autres activités de la CMAR, celles-ci sont maintenues.