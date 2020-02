La grande Une [Coronavirus] Tous les passagers venant de Corée, du Japon et de Singapour seront placés en quarantaine à Maurice

L’épidémie a changé de nom pour Covid-19 et il n’y a toujours aucun cas à Maurice.



Selon le protocole en vigueur, tous les passagers qui débarquent à l'aéroport de Plaisance et au port font l'objet de tests préliminaires. Les règles seront désormais plus drastiques, tous les passagers venant de la Corée, du Japon et de Singapour seront placés en quarantaine.



