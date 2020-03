Société Coronavirus: Réunion la 1ère adapte sa grille de programme

ère a décidé de s’adapter.



Modification du programme, donc. Une matinale en radio de 7h à 9h pour informer mais aussi écouter les téléspectateurs. Puis c’est place à l’éducation des enfants et ados avec des cours du CP jusqu’à la terminale. Sur internet, le site



Les émissions qui vont à la rencontre du public comme Alon Bat Karé, Kosalafé, Claudio dans la Kaz ou encore Alon chanté, ont été suspendus.



Le dimanche, en cette période de carême, la chaîne propose aussi les messes catholiques à 10h.



Beaucoup seront rassurés aussi : certaines télénovelas sont maintenues de 16h à 18h.



Une émission spécial confinement



Le confinement a aussi donné l’idée d’une nouvelle émission tous les soirs à 18h : Avec vous à la maison » présentée par Jean-Marc Thibaudier qui propose des astuces jardin, secrets de cuisine, gym et autre.



Le soir à 21h, place aux divertissements : le lundi : vos séries US 9-1-1 et l'arme fatale

le mardi : une fiction française

le mercredi : soirée documentaire

le jeudi : votre série Good Doctor

le vendredi : soirée spectacle vivant

le samedi : la saison 3 de Blue Demon

le dimanche : soirée cinéma Mêmes horaires pour les JT



Pour ce qui est des journaux télévisés, ils restent inchangés le midi et le soir: Pascal Souprayen est au rendez-vous de midi, Christelle Floricourt le soir et Gaëlle Malet le weekend.





