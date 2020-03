Société

Coronavirus: Report des jeux sur Zinfos974 et 7mag.re

Suite à la crise du Coronavirus qui sévit dans notre île, et par mesure de précaution, les salles de cinéma ont été fermées. Les liaisons aériennes entre l'Ile Maurice et La Réunion sont également mises entre parenthèses pendant au moins 15 jours. A ce titre, et de façon tout à fait exceptionnelle, Zinfos974 et 7mag.re se voient dans l'obligation de suspendre leurs jeux.





Le tirage au sort de cette semaine sera fait demain, comme tous les mercredis, et les gagnants se verront remettre des places pour un film en programmation dès la réouverture des salles.



D'autre part le grand jeu MORIS,



Nous vous tiendrons informés dès la reprise de nos jeux et vous remercions pour votre fidélité.



