Coronavirus : Quelles mesures à La Réunion ?





"La Direction générale de la santé a diffusé la conduite à tenir et les recommandations de prise en charge, dont le signalement au Samu-Centre 15 de tout cas suspect, aux établissements et professionnels de santé. L’ARS de La Réunion s’est assurée dès mardi 21 janvier 2020 de la bonne réception de ces consignes,



Une astreinte régionale d’infectiologue est mise en place avec le CHU de La Réunion, afin de pouvoir disposer immédiatement de l’expertise médicale en cas de signalement d’un patient possible.



Dès mardi 21 janvier 2020, des mesures d’information ont été mises en place à l’aéroport à destination des voyageurs :



- affichage le jour même, à l’instar de ce qui a été pratiqué en métropole à l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle,

- distribution, dès aujourd’hui, de flyers aux passagers des vols au départ ou en provenance d’Asie, avec présence physique des équipes du contrôle sanitaire aux frontières.



Ces mesures seront revues, autant que nécessaire, en fonction de l’évolution de la situation épidémiologique et des instructions des autorités sanitaires nationales et internationales.



Aucune restriction de voyage n’est recommandée à ce jour par l’OMS. Cependant, afin de limiter les risques de transmission de ce virus, les autorités sanitaires émettent des recommandations aux voyageurs, devant séjourner dans un pays où des cas d’infection par le nouveau coronavirus ont été signalés.



Avant votre séjour :

Il est recommandé de consulter régulièrement la fiche « Conseils aux Voyageurs » de ce pays pour vérifier quelles régions sont touchées (



Pendant votre séjour :

- Se conformer aux recommandations locales

- Eviter tout contact avec des animaux vivants ou morts notamment dans les marchés

- Eviter tout contact rapproché avec des personnes ayant de la fièvre et qui toussent

- Ne pas manger de viande non ou peu cuite

- Se laver régulièrement les mains avec du savon ou des solutions hydro-alcooliques

- En cas de symptômes d’infection respiratoire (fièvre, toux, difficultés respiratoires) :

- Consulter rapidement un médecin localement

- Porter un masque chirurgical si l’on est en contact avec d’autres personnes

- Utiliser des mouchoirs jetables

- Se laver les mains régulièrement



A votre arrivée à La Réunion et dans les 14 jours suivant votre retour :

En cas de symptômes d’infection respiratoire (fièvre, toux, difficultés respiratoires), il est recommandé de prendre des précautions pour ne pas contaminer votre entourage :



- Rester à distance, se protéger la bouche lors de la toux, porter un masque chirurgical si l’on est en contact avec d’autres personnes

- Utiliser des mouchoirs jetables et se laver les mains régulièrement

- Contacter rapidement le Samu Centre 15 en faisant état des symptômes et des pays visités récemment : les professionnels de santé pourront déterminer la conduite à tenir pour la prise en charge.

