La grande Une Coronavirus: Que se passerait-il si le virus gagnait La Réunion ?

Aucun cas avéré de coronavirus n'a encore été enregistré sur notre île, et les tests qui ont pu être réalisés au CHU ces trois derniers jours sont revenus négatifs. Pour autant [les autorités se préparent]urlblank:https://www.zinfos974.com/LIVE-Coronavirus-Nouveau-point-de-situation-a-la-prefecture_a150226.html et évoquent une étape "que nous allons probablement franchir". La Réunion est déjà prête à accueillir de cas isolés, l'Agence Régionale de Santé se prépare également à une prise en charge beaucoup plus générale.



Découvert en Chine, le coronavirus gagne du terrain. Après les pays asiatiques, le virus est entré en Europe, notamment en Italie, en Allemagne et en métropole, où trois départements sont particulièrement touchés (l'Oise, la Haute-Savoie et le Morbihan). En outre-mer, pour l’instant, seule la Guadeloupe comptabilise des cas avérés ( 3 dans les Iles du Nord ) . Mais il est aujourd’hui fort probable que le virus finisse par gagner notre île. À quoi peut-on s'attendre si un tel scénario se réalise ?



Interdictions des rassemblements



Si l’on se fie aux mesures ordonnées dans les départements touchés (dit "clusters", c'est-à-dire zone particulière de propagation du virus sur le territoire national), des mesures de semi-confinement pourraient être ordonnées dans les communes où des cas seraient déclarés.



C'est notamment le cas dans l’Oise (9 communes impactées), où tous les rassemblements publics, sportifs et religieux ont été interdits "jusqu'à nouvel ordre". Ces directives ont été annoncées par le préfet et le directeur général de l'Agence régionale de santé des Hauts-de-France (ARS) pour éviter la propagation du virus.



Les habitants invités à limiter les déplacements



S'il ne s'agit pas de confinement à proprement parler (pas de mise en quarantaine comme en Italie), les habitants sont invités à limiter les déplacements dans le périmètre communal au strict nécessaire, à privilégier les transports individuels, et à recourir au télétravail. Des mesures qu'on peut qualifier de "distanciation sociale". S'il est toujours possible d'aller faire ses courses, le cas des marchés semblent poser problème aux autorités. À Crépy-en-Valois, l es gendarmes sont intervenus pour demander aux commerçan ts de plier bagages.



Fermeture des établissements scolaires, périscolaires et des EPHAD



Également très probable en cas d'entrée du virus sur notre territoire, la fermeture des établissements scolaires et périscolaires. Cette mesure a notamment été ordonnée ce dimanche soir pour une durée allant jusqu’au 14 mars inclus dans neuf communes de l’Oise.



À cela peuvent s'ajouter les mesures prises par les communes elles-mêmes, comme c'est le cas à Creil, où le maire a décidé de fermer les crèches et d’arrêter tous les entraînements sportifs, comme le rapporte Le Monde.



Alors que les personnages âgées sont particulièrement à risque, la fermeture des EPHAD au public (comme c’est le cas à la Balme de Sillingy en Haute-Savoie) pourrait également être décidée. La suspension de certains transports en commun est également envisageable.



Respect des consignes de précaution



De manière générale, il est conseillé à tous les habitants de respecter les consignes de base : se laver régulièrement les mains, éternuer ou tousser dans son coude, utiliser des mouchoirs jetables, éviter de serrer les mains pour dire bonjour, appeler le 15 en cas de symptômes et rester chez soi si on est malade.

Rappelons qu'à l'échelle nationale, le niveau d’alerte a été relevé à 2, ce qui signifie que le virus circule dans le pays. Il s'agit désormais de freiner la propagation du coronavirus par le biais de diverses mesures. En cas de passage au niveau 3 (le seuil maximum, qui signifie que le virus circule largement sur le territoire), les mesures s'apparenteraient à celles prises en cas d'épidémie de grippe, avec la pleine mobilisation du système de santé dans toutes ses composantes.



"L’enjeu est de gagner du temps pour mieux se préparer et aussi, si possible, pour sortir de l’épidémie de grippe, afin que les deux évènements ne se télescopent pas", indique le gouvernement. Nicolas Payet Lu 2568 fois