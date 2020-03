Coronavirus: Quand des commerçants profitent de la psychose…

Alors que La Réunion compte ses premiers cas de coronavirus, l’inquiétude gagne les habitants de l’île, et certains en profitent pour tenter de leur vendre "la solution" contre l’épidémie.



C’est un magasin spécialisé dans l’automobile qui fait aujourd’hui la publicité sur les réseaux sociaux de ses machines de nettoyage à vapeur, qui seraient capables d’éliminer "virus et bactéries", vidéos de la marque à l’appui.



À noter qu’aucune indication sur l’efficacité d’un tel nettoyage n’a été mentionnée par les autorités sanitaires. D’autant que ces machines sont à utiliser sur des surfaces et non pas sur des personnes, alors que le principal moyen de transition de la maladie reste le contact à moins d’un mètre entre deux individus, via des gouttelettes produites lors d’une toux ou d’un éternuement.



Ce qui est certain, c’est que le virus ne résiste pas à l’éthanol à 70 degrés, soit ce qui est contenu notamment dans les solutions hydro-alcooliques (gel pour les mains). Le meilleur moyen de s’en protéger reste donc d’adopter les gestes barrières: se laver régulièrement les mains avec du savon ou du gel hydro alcoolique, éviter de se toucher le visage, tousser ou éternuer dans son coude, utiliser des mouchoirs jetables, et surtout en cas d’apparition de symptômes, ne pas se rendre chez son médecin mains contacter le SAMU (15).