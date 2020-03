A la Une . Coronavirus : Prenez connaissance de ce message avant de vous rendre dans un service public Les services publics se réorganisent à La Réunion. La préfecture de La Réunion fait le point sur la continuité des services publics d'Etat susceptibles de recevoir du public. En raison du risque de propagation du coronavirus, le traitement des dossiers administratifs à distance sera naturellement privilégié lorsque cela est possible.





Le respect des gestes barrières implique en effet de limiter les déplacements, les réunions et les contacts : les services d’accueil spontanée du public laisse place à un accueil téléphonique. L’employeur public doit enfin être exemplaire et permettre, tout en assurant la continuité de l’Etat, aux parents d’enfants sans solution de garde et à ses agents les plus fragiles de rester à domicile.



La Préfecture et les sous-préfectures



Les services d’accueil du public de la préfecture et des sous-préfectures seront donc fermés à compter du mardi 17 mars 2020.



En fonction de l’évolution de l’épidémie, de nouvelles mesures pourront être mises en œuvre afin d’assurer la continuité du service public.



Bureau de la migration et de l’intégration en préfecture :

- les activités d'enregistrement des demandes d'asile et de pré-accueil en guichet unique de demandeur d'asile (GUDA) sont maintenues exclusivement sur rendez-vous. La prise de rendez-vous se fait par téléphone au 02 60 40 77 77 de 13h45-15h15 les lundi, mardi, mercredi et vendredi ;



- les activités de toute autre nature sont suspendues jusqu’à nouvel ordre (dépôt de dossiers de séjour ou et de nationalité française, délivrance de documents de séjour et de circulation, entretiens d'assimilation relatifs à la nationalité française, échange de permis de conduire étrangers, sans préjudice pour les ressortissants étrangers).



Activités d’accueil général du public en préfecture et sous-préfectures :

Toutes les activités d’accueil du public sont suspendues en préfecture comme en sous-préfecture, à compter du 17 mars. Pour toute information, vous pouvez consulter le



Direction départementale de la sécurité publique

Les sites suivants sont fermés au public, mais continueront à fonctionner en interne :

- Commissariat de Police de la ravine des Cabris (St-Pierre)

- Commissariat Rue Jean Chatel (St-Denis)

- Commissariat du Chaudron (St-Denis)

Les dépôts de plainte pourront être effectués dans tous les autres commissariats qui restent ouverts au public.



Direction de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale

L'accueil physique est assuré uniquement sur rendez-vous. L'accueil téléphonique reste assuré au 0262 20 54 54.



Direction des affaires culturelles

L’accueil du public est fermé jusqu’à nouvel ordre. Vous pouvez rester informés en consultant le site internet de la



Direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi

L’accueil du public est suspendu sur l’ensemble des sites de la DIECCTE :



- 112 rue de la République - Saint-Denis

- 24 rue Maréchal Leclerc – Saint-Denis

- 12 rue Bois de Nèfles - Saint-Denis

- 128 bis rue Luc Lorion - Saint Pierre



Il convient de composer pour obtenir des renseignements portant sur

- le droit du travail le 0 806 000 126,

- la concurrence, la consommation, la répression des fraudes et la métrologie le 0262 90 21 41.

- l’activité partielle et les mesures d’accompagnement économique le 0262 94 07 07



Direction régionale des finances publiques

Direction régionale des finances publiques

L'accueil du public est suspendu sur l'ensemble des sites jusqu'à nouvel ordre. Les services restent joignables sur le site internet impots.gouv.fr, ainsi que par téléphone.







