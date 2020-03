La grande Une Coronavirus : Premier pas vers un vaccin ? Une entreprise biopharmaceutique québécoise affirme avoir franchi un premier pas décisif pour la création d’un vaccin jeudi dernier. Les tests cliniques pourraient débuter dès cet été.







Il aura fallu seulement 19 jours à l’entreprise Medicago pour produire l’espoir du monde entier, comme le relate nos confrères du quotidien canadien La Presse. La société de biopharmaceutique explique avoir produit avec succès des particules pseudo-virales (PPV) du coronavirus.



Ces particules, non infectieuses, visent à leurrer le système. En les injectant dans le corps, celui-ci les perçoit comme un virus et développe une très bonne réponse immunitaire. L’étape des tests cliniques pourrait se faire très rapidement, dès cet été. La situation de pandémie mondiale justifiant l’accélération des étapes de recherches.



Si les tests s'avéraient concluants, Medicago déclare pouvoir en produire des centaines de milliers de doses assez rapidement. En 2009, l'entreprise québécoise avait produit un candidat-vaccin de grade recherche contre la grippe H1N1. Le département de La Défense américaine en avait alors acheté 10 millions de doses.