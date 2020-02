Coronavirus : Plus de poignées de main et d’hosties

Vendredi soir, 19 nouveaux cas de coronavirus ont été confirmés en France, portant le total à 57 malades dans le pays. Après l’annonce de la contamination de 3 personnels paramédicaux de l’hôpital Tenon à Paris, c’est à présent un prêtre du diocèse de Paris qui est infecté.



Conséquence, les autorités religieuses ont décidé que les prêtres ne doivent plus donner d’hostie directement dans la bouche des fidèles. De leurs côtés, les autorités sanitaires françaises recommandent d’éviter les poignées de main. Le niveau d’alerte est à présent relevé au niveau 2 (sur 3).



À l’heure actuelle, 85 000 personnes sont contaminées dans le monde, dont plus de 79 000 en Chine. Au total, 2915 ont succombé à la maladie . Une donnée encourageante, 36 500 malades ont guéri de la maladie, soit 12 fois de plus de chance de guérir que de mourir selon les données actuelles.