Coronavirus : Pfizer a déposé une demande d'autorisation de son vaccin en Europe

Par Pierrot Dupuy - Publié le Mardi 1 Décembre 2020 à 15:22 | Lu 297 fois

Alors que le laboratoire américain Moderna a déposé une demande d’autorisation de son vaccin aux Etats-Unis, ce qui peut laisser espérer des premières vaccinations possibles dans ce pays dès le mois de décembre, l'alliance Pfizer/BioNTech a fait savoir aujourd'hui qu'elle avait également déposé sa demande pour son vaccin efficace à 95% auprès de l'Agence européenne du médicament. Elle espère également sa distribution d'ici la fin du mois dans les pays européens..



En France, 408 personnes sont décédées du nouveau coronavirus ces dernières 24 heures. On relève ces derniers jours une forte baisse à la fois du nombre de nouveaux patients infectés ainsi que de personnes en réanimation et de morts. Au total, 52.731 décès ont été recensés depuis le début de l’épidémie.

Une fois le vaccin disponible, la Haute autorité de Santé a défini "cinq phases progressives" pour les vaccinations : en priorité les résidents des Ehpad, puis les personnes âgées avant les personnes de plus de 50 ans ou de moins de 50 ans mais à risque. Viendront ensuite les professionnels dont l’environnement de travail favorise une infection et les personnes vulnérables avant une éventuelle vaccination des plus de 18 ans.



