Coronavirus : PSG-Dortmund se jouera à huis clos

Le PSG, les 1/8e de finale de ligue des champions et la poisse semblent être une Sainte Trinité dont les supporters du club de la capitale se passeraient bien. Alors que le club parisien aurait eu besoin de son public survolté des grandes soirées européennes, l’équipe à Neymar devra faire sans.



En raison de l’épidémie de COVID-19 qui frappe le monde, le gouvernement français a interdit les rassemblements de plus de 1000 personnes. Conséquence, après l’annulation du match contre Strasbourg le week-end dernier, c’est à présent le match retour de coupe d’Europe qui subit les mesures contre la propagation du virus.



Rappelons que les Parisiens ont perdu le match aller 2 à 1 et ont besoin de réaliser une grosse performance pour rejoindre les 1/4 de finale. Un stade de la compétition que l’équipe n’a plus atteint depuis 2016. Depuis, les champions de France sont systématiquement éliminés au même depuis 3 ans, avec, en point d’orgue, la fameuse Remontada subite en 2017.



Doit-on y voir à nouveau un mauvais présage? Réponse mercredi soir