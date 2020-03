Coronavirus : Où sont passés les oeufs ?

"Les poules ne regardent pas la télé, elles ne savent pas que nous traversons actuellement une pandémie de coronavirus, donc elles pondent normalement", ironise Pascal Quineau, agriculteur à Saint-Gilles-les-Hauts.



Si les poules, elles, ne paniquent donc pas, les hommes eux, se sont laissé emporter par la peur infondée d’une pénurie. Souvenez-vous, à la veille du confinement, les grandes surfaces étaient pleines à craquer et les cadis débordaient de pâtes, de riz, de papier toilette, et d’oeufs !



"Il se passe la même chose qu’en métropole, explique l’agriculteur, les gens ont fait des stocks. En confinement, et surtout lorsqu’on a des enfants, les gens utilisent plus d’oeufs, pour faire des gâteaux ou des crêpes par exemple."



Autre facteur, la fête de Pâques qui approche : "Nous sommes en période de carême, et il y a toujours une légère augmentation de la demande à cette période de l’année."



"On n’a jamais vu ça !"



Chez Pascal, la demande a au moins doublé depuis le début de la crise, c’est pourquoi il a stoppé la vente aux particuliers pour le moment.



Et du côté des oeufs de la marque"Kokot", la demande a presque quadruplé. "On n’a jamais vu ça ! On est à plein régime, mais on n'arrive pas à satisfaire toute la demande qui a beaucoup augmenté. Les gens se ruent sur les oeufs !"



Si ces producteurs tentent au mieux de fournir tous leurs clients, il leur est impossible de faire pondre plus d’oeufs à leurs poules, ces dames ont leurs limites...



Et pour ceux qui en auraient stockés un peu trop, voici les conseils de conservation de Pascal Quineau. "Un oeuf reste consommable 28 jours après la date de ponte, et 9 jours après cette date pour des oeufs « extra-frais »."



À noter que la production à La Réunion n’a pas changé en ce début d’année : 125 millions d’oeufs sont pondus sur notre île tous les ans.