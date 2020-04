Coronavirus: Opération de dépistage dans un centre d’hébergement pour sans abri

Une personne sans abri asymptomatique a été incarcérée hier au centre pénitentiaire de Domenjod. Le test de dépistage Covid-19 effectué à son arrivée s’est avéré positif.Afin de s’assurer de la situation sanitaire des personnes ayant été en contact avec lui, une campagne de dépistage a été menée cet après-midi au centre d’hébergement temporaire pour personnes sans abri de Saint-Paul où cette personne était accueillie depuis le 30 mars (locaux administratifs de l’ancien Hôpital Gabriel Martin).Toutes les personnes accueillies dans le centre, ainsi que les encadrants ont fait l’objet d’un testL’ARS, en coordination avec l’équipe mobile de dépistage du CHU a organisé cet après-midi le dépistage des personnes sans abri accueillies au sein de ce centre ainsi que celui des personnels techniques et des encadrants.La campagne de dépistage a été effectuée directement au sein du centre d’accueil.Afin de procéder à la désinfection des locaux, les personnes hébergées au centre de Saint-Paul seront transférées demain, dimanche 19 avril, dans un centre d’hébergement ouvert par L’État depuis le début de la crise et dédié aux personnes sans abris.Ce centre, actuellement vacant, est géré par la Croix Rouge et a été ouvert au centre Jacques Tessier de la Saline. Cette nouvelle prise en charge permettra d’assurer le suivi sanitaire de ces personnes.Lire aussi: Un SDF condamné: Faut-il être incarcéré pour être dépisté du Covid-19 ?