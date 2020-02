Coronavirus : Nathalie Bassire met la pression au gouvernement

COMMUNIQUÉ DE PRESSE DE NATHALIE BASSIRE CORONAVIRUS COVID-19 :

RASSURONS SANS ALARMER, MAIS RASSURONS !







L'épidémie de Coronavirus Covid-19 est en passe d’être déclarée pandémie mondiale par l’ONU et il est légitime que nos concitoyens soient informés en temps réel de la situation en France et dans le Monde. En effet, avec 82 548 personnes infectées dans le Monde selon les dernières estimations, la crainte d’une diffusion incontrôlable de ce virus est fortement ressentie par la population Réunionnaise. La Réunion est particulièrement sensible aux questions épidémiques, après avoir vécu en 2005-2006 une période noire de son histoire, avec l'épidémie de chikungunya, qui a touché plus de 440 000 Réunionnais soit 40 % de la population, causant près de 200 décès. Par ailleurs, le virus de la dengue sévit actuellement et prospère, malgré l'hiver austral, censé le ralentir, malgré toutes les mesures déployées pour le contenir. J’ai saisi le gouvernement et en particulier le Ministre de la santé Monsieur Olivier VERAN pour lui faire part de ma préoccupation et celle de nos compatriotes. La semaine précédente, un bateau de croisière transportant 2500 touristes de 40 nationalités différentes, en provenance de Madagascar a fait une escale de deux jours sur l’ile de La Réunion et d’autres navires de croisières sont prévus dans les prochains jours. Il ne s’agit nullement d’alimenter une peur latente, ou remettre en cause les activités touristiques sur l’île, mais une grande partie de l'opinion Réunionnaise s'inquiète des conditions d'accueil et de traitement, actuellement en place dans les aéroports et ports de notre île. D'autant que le Dr François CHIEZE, responsable de veille sanitaire à La Réunion a déclaré au sujet du bateau de croisière en question « nous avons une procédure classique pour tous les navires qui arrivent au port : il y a une vérification préalable avec le capitaine pour s'assurer qu'il n'y a pas de passagers malades à bord... ».



Or, si les personnes présentant des symptômes, sont aisément détectables par l’équipage, la période d’incubation sans symptômes étant de 14 jours et la possibilité de transmission du virus au cours de cette période étant forte, comment garantir la sécurité sanitaire de l'île ?

Comment limiter le risque pour la population en laissant débarquer des centaines de personnes, sans pour autant avoir la certitude qu’ils ne soient pas vecteurs de ce virus ?

Ainsi, malgré la confiance que nous avons dans le gouvernement pour assurer la meilleure prise en charge de cette crise, j’ai demandé au gouvernement de faire le nécessaire, pour que les autorités locales Réunionnaises puissent mettre en œuvre la plus stricte précaution concernant les arrivées de passagers aériens ou maritimes.





Nathalie BASSIRE

Députée de la Réunion