Politique Coronavirus : Nathalie Bassire interpelle la directrice de l'ARS La députée de La Réunion Nathalie Bassire interpelle la directrice de l'Agence régionale de santé dans ce contexte de crise sanitaire.

Eu égard à la crise sanitaire liée au COVID-19 (coronavirus), je vous prie de bien vouloir prendre toutes les dispositions nécessaires pour que tous les laboratoires, qui en ont la capacité, puissent pratiquer à la Réunion des tests de dépistage en complément du CHU.



Compte tenu de notre contexte insulaire et de notre situation différente de celle de la métropole face à cette épidémie, il ne serait pas pertinent de se calquer systématiquement sur les consignes nationales.



La population réunionnaise, désorientée par l’incohérence entre d’une part les discours alarmistes et d’autre part les actes peu ambitieux des services de l’État, semble minimiser la gravité de la situation.



Il en va de votre responsabilité pour que des moyens soient débloqués et que les justes mesures soient prises en cohésion avec les autres instances pour éradiquer au plus vite le virus.



Il est urgent de tenir un discours de vérité ET de mettre en œuvre des décisions fortes pour prévenir au mieux et stopper au plus vite cette pandémie sur notre territoire.



Comptant sur votre sens des responsabilités, je vous prie d’agréer, Madame la Directrice, l’expression de ma considération distinguée.

Nathalie Bassire



Copie : Monsieur le Préfet de la Réunion Nathalie BassireCopie : Monsieur le Préfet de la Réunion LG Lu 138 fois







Dans la même rubrique : < > Crise du Covid-19: Sabrina Ramin tire la sonnette d’alarme ​Joseph Sinimalé : "J’appelle à la responsabilité de l’ensemble des élus municipaux"