Politique Coronavirus : Nathalie Bassire attend une égalité de traitement entre la métropole et les DOM



Je suis intervenue en date du 28 Février 2020 auprès de Madame Annick GIRARDIN, Ministre des Outre-mer afin de demander au gouvernement de faire le nécessaire pour assurer la meilleure prise en charge du risque épidémique pour La Réunion et de s'assurer que les autorités locales Réunionnaises puissent mettre en œuvre les plus strictes précautions concernant les arrivées de passagers aériens ou maritimes.



En date du 09 mars 2020, j'ai également interpellé le gouvernement au sujet des conséquences de l'épidémie de Coronavirus Covid-19 sur le secteur économique de notre île et la crise qui s'annonçait inévitablement. J'ai ainsi sollicité Madame la Ministre des Outre-Mer afin qu'elle puisse prendre des mesures plus renforcées en direction des économies ultramarines et notamment le gel des charges sociales et fiscales sur l'ensemble de notre territoire, et, pour tous les secteurs économiques directement impactés.



Hier soir, j'ai à nouveau sollicité le Préfet de La Réunion suite au cri d'alarme lancé par le Docteur Isabelle PAUVERT et les professionnels de santé en général, afin d'équiper comme il se doit nos professionnels de santé, exposés en permanence au risque de contamination par le Coronavirus et de libérer un maximum de lits dans nos structures de santé. J'ai également demandé au Préfet qu'il soit procédé à des contrôles stricts et des mises en quatorzaine systématiques pour tous les passagers arrivant par voie maritime et aérienne.



La crise sanitaire et économique s'intensifie à l'échelle Nationale et Régionale, j'attends à minima une égalité de traitement entre nos régions ultramarines et les régions métropolitaines en matière de moyens mis en œuvre pour lutter contre le Covid-19 et ses conséquences désastreuses.



Veuillez trouver ci-joint le courrier adressé au Préfet de La Réunion.

Nathalie BASSIRE,

Députée de La Réunion

Face à une crise "sanitaire et économique" qui va "s’intensifier", la députée de la 3e circonscription, Nathalie Bassire, demande au préfet de La Réunion, Jacques Billant, de renforcer les contrôles et sur la nécessité d’équiper "comme il se doit" les professionnels de santé. Son communiqué à retrouver ci-dessous:

Nicolas Payet Lu 227 fois







Dans la même rubrique : < > Droit de réponse de la Chambre régionale des comptes Coronavirus : Annick Girardin va réunir les autorités d’outre-mer