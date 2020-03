A la Une ... Coronavirus : Madagascar autorise la chloroquine…et s’offre la paternité de la découverte Andry Rajoelina, le président de la République de Madagscar, a révélé jeudi dernier la découverte d’un médicament de prévention contre le coronavirus par l’IMRA (Institut malgache des recherches appliquées). Il s’agit bien de la chloroquine.







C’est lors d’une grande intervention médiatique que le président malgache Andry Rajoelina a annoncé la bonne nouvelle : l’IMRA a trouvé le remède contre le COVID-19. Sans préciser alors quel était exactement ce traitement, il ne cachait pas sa fierté.



"L’IMRA nous a annoncé ce jour (jeudi 26 mars), que les recherches effectuées dans cet institut ont permis la découverte d’un médicament qui aide à renforcer le système immunitaire vis-à-vis du Covid-19. L’État achètera ces médicaments et nous procéderons à des essais sur les malades confirmés et les personnes mises en quarantaine à domicile et dans les hôtels. Mais ce nouveau médicament devra aller de pair avec les autres médicaments qui ont déjà guéri beaucoup de malades dans le monde, et nous disposons de deux mille unités de ces médicaments, c’est-à-dire, qui peuvent guérir 2 000 malades", s’est-il enorgueillit.



Finalement, ce week-end, le ministère de la Santé publique de Madagascar a publié son protocole de soin pour combattre l’épidémie. Il s’agit ni plus ni moins que celui du professeur Didier Raoult à base de Hydroxychloroquine et d’azythromycine.



Espérons que pour la crédibilité de l’IMRA et du président malgache, ce protocole de soin se révèle réellement efficace.

