A la Une ... Coronavirus: Les vétérinaires de La Réunion veulent prêter main-forte Suite à un appel national du ministère de la Santé, les vétérinaires volontaires pour rejoindre la réserve sanitaire peuvent désormais se faire connaître auprès de leur ordre régional. Et à La Réunion, les soignants des animaux sont nombreux à répondre présents pour aider à lutter contre le coronavirus.

"Nous avons l’habitude de gérer les épidémies chez les animaux, appelées épizooties. Nous sommes formés à ça, donc si on peut donner un coup de main, bien sûr qu’on le fera", indique le docteur Patrick Nedellec.



Ce vétérinaire de Saint-Paul est également conseiller de La Réunion au sein de l’ordre des vétérinaires Île-de-France DOM. Chargé de relayer l’appel national du Ministère de la Santé, il indique que les vétérinaires réunionnais ont eux aussi massivement répondu présents.



"Les vétérinaires ont répondu en masse pour se porter volontaires. On ne sait pas encore dans quel cadre ils seront mobilisés, mais il sera probablement exclu qu’ils soient en contact avec des patients atteints de Covid-19", explique-t-il.



Mais leur aide reste extrêmement précieuse, car ils sont capables de faire un interrogatoire médical, et donc de faire de la régulation téléphonique par exemple. "On peut aussi servir dans la logistique, dans le contrôle de qualité de produits qui arrivent, car nous savons également gérer des stocks de médicaments".



Mais là où les vétos de La Réunion pourraient faire toute la différence, c’est dans le prêt de matériel



"Nous utilisons des respirateurs, des concentrateurs d’oxygène, des appareils d’anesthésie, pour nos patients à quatre pattes, donc il est évident qu’en pleine crise sanitaire nous allons fournir ce qu’on a aux hôpitaux. Les vétérinaires ont déjà réuni 10.000 paires de gants, des charlottes, des blouses, des pompes à perfusion et des pousse-seringues, qui vont être adaptés à l’homme et contrôlés avant la mise à disposition."



Parmi les médicaments utilisés pour les animaux, plusieurs molécules peuvent également servir pour l'homme. C'est pourquoi il a été demandé à certains vétérinaires de Paris de recenser leurs médicaments, tels que les anesthésiques ou les sédatifs, au cas où il viendrait à en manquer. Une option qui reste également envisageable sur notre territoire.







