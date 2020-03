Coronavirus: Les transporteurs de marchandises feront jouer leur droit de retrait si...

"Le syndicat CGTR des travailleurs de transport de marchandise et activités auxiliaires de transport demande à ses adhérents d’être vigilants et d’être acteurs dans leurs entreprises et leurs secteurs d’activités en veillant à la mise en place de mesures exceptionnelles pour la prise en compte des conditions d'hygiène et de sécurité liées au Covid 19.



Il est de notre devoir de continuer à transporter les malades, à livrer les produits de premières nécessités tout en préservant la santé de tous.



Pour rappel, le protocole de sécurité a pour but de coordonner les mesures de prévention et de sécurité entre une entreprise d’accueil et une entreprise de transport, d’échanger des informations utiles et d’évaluer les risques générés par les opérations de chargement ou de déchargement. C’est une obligation réglementaire visée par les articles R.4515-1 à R.4515-11 du code du travail.



La majorité des magasins alimentaires dans l’ile ne respecte pas cette obligation en situation normale.



Les commerces alimentaires toutes tailles confondues doivent mettre en place rapidement un protocole chargement et déchargement afin d’éviter la propagation de ce virus.



Dans les transports de marchandises, nous demandons que les chargements et déchargement se réalisent comme on le dit dans le jargon (au cul du camion) et ainsi limiter les contacts physiques.



Dans toutes les activités, les salariés doivent être équipés de matériels de protection suffisant et adaptés à chaque situation (masque, gant, gel hydroalcoolique, savon, visière anti projection, combinaison etc…)



Dans les jours à venir, si des mesures dans ce sens ne sont pas prises, nous relayerons et demanderons aux salariés du secteur d’exercer leur droit de retrait individuel en cas de risque grave et imminent comme le prévoit la loi."



Le secrétaire général

Patrick GRONDIN