Coronavirus: Les plaintes contre Agnès Buzyn et Édouard Philippe se multiplient

Les plaintes se multiplient à l’encontre de l’ancienne ministre de la Santé Agès Buzyn, son successeur Olivier Véran mais aussi Édouard Philippe Premier ministre alors que l’épidémie de Covid-19 ne cesse de prendre de l’ampleur en France.



Cette semaine, un patient contaminé a déposé plainte pour "entrave aux mesures d'assistance", visant directement Agnès Buzyn et Édouard Philippe. Ce Francilien de 46 ans, testé positif à la mi-mars, les accuse de ne pas avoir agi suffisamment tôt pour protéger les Français.



Selon les informations de Franceinfo, cinq autres plaintes ont été déposées auprès de la Cour de justice de la République par deux associations, et deux particuliers pour "mise en danger de la vie d’autrui", ou "homicide involontaire".



À la commission des requêtes de juger si ces plaintes feront l’objet d’une instruction.



La semaine dernière, un collectif de soignants avait déjà porté plainte contre Agnès Buzyn et Édouard Philippe pour "mensonge d'État" dans leur gestion de la crise d'épidémie de coronavirus. Nicolas Payet Lu 6642 fois







