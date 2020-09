La grande Une Coronavirus : Les nouvelles mesures de restriction annoncées par le préfet

Le préfet avait annoncé en fin de semaine dernière qu'il envisageait de durcir les restrictions en vigueur dans l'ile au moment où l'on assiste à une nette aggravation de l'épidémie de coronavirus. Et il avait même fourni une liste de toutes les mesures qu'il pourrait prendre.

Il avait cependant mis un bémol : il ne le ferait qu'après s'être concerté avec les maires. Cette réunion a eu lieu cet après-midi au palais de la Source et les maires ont apparemment su se montrer convaincants car au final, le préfet s'est contenté de reconduire l'essentiel du dispositif déjà existant, avec simplement quelques durcissements.

Martine Ladoucette, la directrice de l'Agence régionale de santé, et le docteur François Chièze, directeur de la veille et de la sécurité sanitaire, ont également participé à la réunion. Par Pierrot Dupuy - Publié le Mercredi 9 Septembre 2020 à 00:01 | Lu 533 fois

A la sortie de sa réunion avec les différents maires de l'ile, le préfet a annoncé la prolongation de l'ensemble des mesures en vigueur jusqu'à au moins la fin du mois de septembre. Et notamment l'interdiction des rassemblements spontanés de plus de 10 personnes, avec une pensée particulière pour les pique-niques, de la pratique des sports collectifs et de combat et des événements culturels et sportifs.



Le préfet Jacques Billant a également annoncé que le port du masque restait obligatoire au moins jusqu’à la fin du mois de septembre et que de nouvelles zones à forte fréquentation allaient être ajoutées à la liste.



Par contre, alors que la rumeur avait circulé avec insistance d'un risque de voir les restaurants et les bars être contraints de fermer dès 23 heures, comme c'est déjà le cas dans de nombreuses villes en métropole, le préfet s'est contenté d'annoncer que le dossier allait continuer à être examiné en concertation avec les maires. Et qu'en attendant, on allait veiller à ce que le protocole sanitaire soit scrupuleusement respecté. Ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui. Il suffit de se balader le week-end à Saint-Gilles pour s'apercevoir que les masques sont rares.



Pas question non plus pour le moment d’interdire les baptêmes et les mariages, mais le préfet souhaite qu'on y applique le même protocole que dans les restaurants avec distanciation sociale et port du masque.



Enfin on a appris que le pic de l'épidémie était attendu pour le mois de décembre à La Réunion.



Pierrot Dupuy