La grande Une Coronavirus : Emmanuel Macron annonce la fermeture des écoles, collèges, lycées et universités Les élections municipales auront bien lieu ce dimanche 15 mars. Mais le chef de l'Etat a annoncé un ensemble de préconisations de bon sens que la population est invitée à respecter drastiquement. Emmanuel Macron a appelé les Français à limiter leurs déplacements. Une mesure radicale a également été prise en direction de tous les établissements scolaires.

Le chef de l'Etat s'exprimait à 20 heures (23H Réunion) depuis l'Elysée, à trois jours du premier tour des élections municipales, afin d'annoncer les mesures prioritaires du gouvernement face à l'épidémie du coronavirus.



"Nous ne sommes qu’au début de cette épidémie. Partout en Europe elle s’accélère, elle s’intensifie", contextualise le président en ouvrant son allocution sur "la priorité de notre nation (qui) sera notre santé", dit-il.



Faire face à la deuxième vague :



"Depuis quelques semaines, notre pays fait face à la propagation d’un virus, le Covid-19, qui a touché plusieurs milliers de nos compatriotes et j’ai bien entendu ce soir une pensée émue et chaleureuse pour les familles et les proches de nos victimes. Le Covid-19 qui affecte tous les continents et frappe tous les pays européens, est la plus grave crise sanitaire qu’ait connue la France depuis un siècle. La maladie touchera d’abord les personnes les plus vulnérables. Nous prenons des mesures très fortes pour augmenter nos capacités d’accueil à l’hôpital. C’est aussi se préparer à une possible deuxième vague, qui touchera aussi en nombre plus réduit les plus jeunes qu’il faudra soigner également", entrevoit le président.



Les personnes de plus de 70 ans appelées à rester chez elles :



"Je demande à toutes les personnes âgées de plus de 70 ans, à celles et ceux qui souffrent de maladies chroniques ou de troubles respiratoires, aux personnes en situation de handicap, de rester autant que possible à leur domicile"



Les élections municipales :



"J'ai interrogé nos scientifiques sur les élections municipales : elles pourront se tenir. Rien ne s’oppose à ce que les Français, même les plus vulnérables, se rendent aux urnes", a-t-il affirmé.



Les établissements scolaires :



"Pour protéger et freiner la propagation du Covid-19 : dès lundi et jusqu’à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermés", annonce Emmanuel Macron



Des préconisations en faveur des salariés :



"Quand cela est possible, je demande aux entreprises de permettre à leurs employés de travailler à distance", poursuit le président. "Nous avons beaucoup développé le télétravail, il faut l’intensifier"



Une mesure d'aide exceptionnelle aux entreprises :



"Sur le plan économique, tout sera mis en œuvre pour protéger nos salariés et nos entreprises. Un mécanisme exceptionnel de chômage partiel sera mis en œuvre", annonce Emmanuel Macron. "Toutes les entreprises pourront reporter le paiement des cotisations et impôts dus en mars. (...) nous n'ajouterons pas aux difficultés sanitaires la peur de la faillite pour les entrepreneurs, l'angoisse du chômage et des fins de mois pour les salariés. Nous vous protégerons"



Faut-il interrompre les transports publics ?



"Les transports publics seront maintenus, car les arrêter ce serait tout bloquer, y compris la possibilité de se soigner. J'invite tous les Français à limiter leurs déplacements au strict nécessaire". Emmanuel Macron demande par ailleurs aux Français de "limiter leurs déplacements au strict nécessaire"



Le report des soins qui peuvent attendre :



"Pour accueillir les cas graves de Covid-19, des places doivent se libérer dans les hôpitaux. Toutes les capacités nationales ainsi que le maximum de médecins et de soignants seront mobilisés. Les soins non essentiels seront reportés"



L'éventualité d'une fermeture des frontières :



"Nous devons éviter le repli nationaliste. Ce virus, il n’a pas de passeport. (...) Nous aurons sans doute des mesures de contrôles, de fermetures de frontières mais il faudra les prendre quand ce sera pertinent. Elles devront être décidées à l’échelle européenne", juge-t-il.



Avoir confiance en la recherche :



"De nombreux programmes et essais cliniques sont en cours pour produire des diagnostics rapides, performants, efficaces. L'Europe a tous les atouts pour offrir au monde, dans les prochains mois, l'antidote au Covid-19."



Le chef de l'Etat a conclu son allocution en demandant aux Français de faire bloc autour de ces mesures pour tenter d'endiguer la propagation du virus : "Toutes ces mesures sont nécessaires pour notre sécurité à tous, je vous demande de faire bloc autour d’elles."



En France, le dernier bilan fait état de 2281 personnes contaminées, dont 105 dans un état grave, et de 48 décès – soit 15 de plus en 24 heures et près de 500 nouvelles contaminations.

