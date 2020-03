La grande Une Coronavirus : Les français placés en quarantaine à Maurice Dans un communiqué publié mercredi dernier, le ministère de la Santé et du Bien-être mauricien a indiqué que les voyageurs venus de France et d’Allemagne seront placés en quarantaine en cas de doute.





Les autorités mauriciennes sont très actives face au COVID-19. Les voyageurs provenant de Chine, d’Iran, de Corée du Sud et d’Italie sont interdits d’entrer sur le territoire. Ceux présentant de la toux ou un état grippal seront placés en quarantaine.



C’est à présent autour de la France et de l’Allemagne d’être placé sur liste noire. Les voyageurs ayant séjourné dans l’un des deux pays seront mis en quarantaine, mais seulement si la personne présente de la fièvre, de la toux ou des difficultés respiratoires. Aucune information concernant les passagers venant de La Réunion.



Voici le communiqué du ministère de la Santé et du Bien-être mauricien :





