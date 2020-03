Coronavirus : Les fidèles invités réunionnais à "s'abstenir du geste de la paix"

Face au risque potentiel de propagation du coronavirus, l'évêché de La Réunion prend des précautions. Mgr Gilbert Aubry s'adresse ainsi à l'ensemble de l'Église qui est à La Réunion. Il demande aux prêtres et aux animateurs paroissiaux de respecter plusieurs mesures lors de rencontres et des célébrations liturgiques dans les paroisses - églises et chapelles-.



Il est ainsi recommandé d'éviter de se serrer la main et de s'embrasser ; pour le rite du lavabo, utiliser une aiguière ou un petit broc avec de l'eau savonneuse ou du savon liquide ; s'abstenir du geste de la paix ; s'il y a concélébration, les prêtres et les autres ministres ne communient que sous le geste de "l'intinction", ils ne boivent pas directement au calice ; les prêtres se lavent les mains ou les passent à une solution hydro-alcoolique avant et après avoir donné la communion même dans la main ; vider les bénitiers dans les églises.



Mgr Aubry conclut : "Respecter ces mesures, c'est contribuer à sa propre santé, à celle de ses proches et à la santé publique, sans céder à la psychose et à la peur".