A la Une ... Coronavirus: Les fast-foods baissent le rideau Les enseignes Burger King et Mc Donald’s ont annoncé la fermeture de leurs restaurants sur l’île. Alors même que la vente de repas à emporter est autorisée pendant la période de confinement, c’est par souci de sécurité pour leurs clients, leurs employés, et pour des raisons logistiques qu’ils indiquent avoir choisi de cesser leurs activités.

Extrait du communiqué de Burger King Réunion:



Il y a plus de 100 ans se terminait la première guerre mondiale, il y a plus de 80 ans se terminait la 2ème guerre mondiale, aujourd’hui nous sommes rentrés dans la troisième guerre mondiale contre LE COVID-19.



Dans ce contexte, nous, dirigeants de Burger King à La Réunion, avons décidé de fermer nos restaurants […].

Pourquoi avons-nous décidé de stopper notre activité ? Pour protéger nos clients Pour protéger nos employés Pour participer au ralentissement de ce virus

Nous, Burger King, employons plus de 700 personnes à La Réunion.

Il va de soit que nous volons résister, nous voulons être les résistants de ce virus.



Communiqué de Mc Donald's réunion:



McDonald’s Réunion souhaite informer les Réunionnais de la fermeture totale de ses restaurants sur l’ensemble de l’île.



Depuis la mise en place des mesures de confinement par le gouvernement, l’accueil du public dans nos salles de restauration sur place n’était plus autorisé. Nous avions décidé cependant de conserver l’accès à la vente à emporter via nos McDrive et la livraison à domicile dans tous les restaurants qui pouvaient le proposer, comme le permet l’Arrêté du 15 mars 2020, complément de l’Arrêté du 14 mars 2020 paru au Journal Officiel de la République Française.



La santé de la population réunionnaise ainsi que celle de nos employés sont primordiales pour notre enseigne. Nous travaillons continuellement dans le respect des consignes nationales et locales avec la plus grande vigilance pour fournir à nos clients le meilleur service possible. C’est pourquoi nous avions renforcé notre protocole d’hygiène appliqué en temps normal dans nos restaurants. Toutes les 2h et à chaque fois que nécessaire : désinfection de toutes les surfaces, nettoyage des équipements de cuisine, aseptisation des outils de travail, lavage des mains avec du savon bactéricide...



Nous avions également mis en place un service sans contact et la possibilité de la livraison à domicile sans-contact avec notre partenaire Uber Eats.



Malgré ses mesures, nous avons décidés hier, pour des raisons logistiques, la fermeture totale de l’ensemble de nos restaurants dès ce jour. Nous avons à cœur de proposer un service de qualité à nos clients et nous ne souhaitons pas que ces difficultés les pénalisent.



De même, nous avons entendu la volonté de certains de nos salariés de rester auprès de leur famille en cette période difficile. Nous tenons à remercier nos salariés et directeurs de restaurants qui ont parfois travaillé en équipe réduite pour pouvoir répondre aux besoins de nos clients.



Toutes nos équipes tiennent également à témoigner leur soutien et leur admiration aux personnels de santé qui sont en première ligne face à cette urgence sanitaire.



L’équipe de McDonald’s Réunion



