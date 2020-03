A la Une ... Coronavirus : Les fans du PSG en soutien des Mafatais Le Fan Club PSG Réunion organise une grande collecte de denrées alimentaires pour les habitants du cirque.







Les supporters Péi du club de foot et Mafate Hélicoptères se sont associés afin d’acheminer des denrées alimentaires de première nécessité récupérées dans les magasins de l’île. Vendredi 27 mars, ce sont les îlets de Roche Plate et des Orangers qui ont été ravitaillés.



À partir de lundi 30 mars, les supporters locaux du PSG achemineront des denrées alimentaires données par les adhérents et partenaires. Ces denrées seront distribuées dans les îlets suivants : Lataniers, îlet à Malheur, Aurère, Grand-Place les hauts et îlet à Bourse. En tout, environ 180 familles sont concernées.



Des adhérents seront à la Riviere des Galets afin de mettre les marchandises dans les big bags pour que l'hélicoptère puisse les déposer sur le DZ central de chaque îlet. L’association veut procéder ainsi afin d’éviter tous contacts physiques avec les référents mafatais.



Le même jour, le Fan Club PSG Réunion aidera également l'association CLEF à la Saline les hauts, afin de donner des repas aux sans domicile fixe de la Maison de l'Amitié, à Saint-Paul. Toutes les mesures de précaution seront prises (port de masques et gants).







