Coronavirus: Les écoles, crèches et centres aérés de La Réunion fermés à partir de lundi

Les écoles, crèches, centres aérés, collèges, lycées et universités seront fermés jusqu'à nouvel ordre en France à partir de lundi. C’est le président de la République qui l’a annoncé ce jeudi soir . La mesure s’applique donc également à La Réunion, "en attente d'une possible décision contraire prise par la préfecture", nous indiquait le rectorat.Annick Girardin, ministre des Outre-mer, l'a confirmé : "Toutes les crèches, tous les établissements scolaires et les universités seront fermés à partir de lundi "jusqu'à nouvel ordre" pour freiner l'épidémie de coronavirus, sur tout le territoire national, y compris les territoires d'outre-mer", indique Outre-mer La 1ère.La Réunion est actuellement en période de vacances scolaires. Il serait donc peut-être possible qu’une dérogation soit accordée à La Réunion à la rentrée, en fonction de l'évolution de l'épidémie.Pour l’heure, notre département compte quatre cas avérés et une cinquantaine de personnes considérées comme potentiellement exposées sont actuellement en confinement.